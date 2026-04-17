San Lorenzo: avenida La Victoria, en estado deplorable

La Avda. La Victoria, fue objeto de obras de mejoras en el año 2020 en plena pandemia durante el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez. Actualmente presenta un avanzado estado de deterioro que genera constantes reclamos por parte de vecinos y usuarios. Los afectados aseguran que los trabajos no fueron ejecutados de manera adecuada.

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Los afectados mencionan que no encontraron apoyo de las autoridades municipales, así como del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

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Mencionan que ya no saben a quién recurrir, ya que el abandono y la notoria falta de mantenimiento se evidencian en el pésimo estado de los tramos.

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De acuerdo con las denuncias, la vía se encuentra prácticamente intransitable, con sectores que dificultan tanto el paso vehicular como peatonal. A esta situación se suma el malestar de los transeúntes, quienes expresan su descontento por la falta de respuestas a los reiterados reclamos.

“¿Para qué reclamar más si nadie escucha?”, lamentó un frentista.

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Los vecinos señalan además que la Municipalidad de San Lorenzo, lejos de ofrecer una solución definitiva, se limita a arrojar escombros, basura y materiales inservibles sobre la avenida, lo que, afirman, no solo enlentece el tránsito, sino que también ocasiona daños a los vehículos.

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Al respecto, Milton Velázquez, vecino de la zona, agregó que el problema vial se ha ido incrementando. “Es cada vez más crítico este camino. Lo más grave es que, al estar en pésimo estado, afecta el paso de las ambulancias porque esta arteria es camino del Hospital Pediátrico. Además del paso lento en horarios pico”, cuestionó.

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Otro de los problemas señalados es la precariedad del sistema de desagüe pluvial. Según los denunciantes, no tiene un buen mantenimiento a lo largo de todo el tramo.

A esto se suma la situación del desagüe cloacal, que no fue habilitado oficialmente, pero al cual varios vecinos se habrían conectado de manera irregular, generando filtraciones, malos olores y un ambiente insalubre en la zona.

Las obras realizadas hace seis años

La obra había sido adjudicada en dos tramos a distintas empresas. El tramo 2, de 3,364 kilómetros de longitud, estuvo a cargo del Consorcio CPV, integrado por las firmas Caldetec, Puntal y Vialsur, y representado por Luis Chamorro Arce, con un costo total de G. 58.038.878.748. Este sector abarca desde la intersección de la avenida La Victoria con la calle Arnaldo Bacigalupo.

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En tanto, el tramo 3, de 2,6 kilómetros, fue adjudicado a la empresa Tecnología del Sur S.A.E., representada por Solange Matilde Müller González, por un monto de G. 26.610.696.971. El trayecto intervenido se inicia en la intersección con la avenida Manuel Ortiz Guerrero y se extiende hasta el inicio del tramo 2.

Ambos tramos suman una extensión total de aproximadamente 5,9 kilómetros.