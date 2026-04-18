Primer día de la campaña de vacunación contra la influenza casa por casa

El PAI inició hoy la fase 1 de la campaña de invierno de vacunación contra la influenza y neumococo. La misma comprende a niños desde los 3 años a personas adultas de 49 años, 50 años y más.

En esta primera fase, brigadas de vacunadores realizan visitas casa por casa, a fin de inmunizar a la mayor cantidad de personas posibles.

“Hoy estaríamos cubriendo una de las redes de nuestros cuatro hospitales cabecera, estaríamos por la zona del barrio San Pablo, estamos cubriendo la zona del Hospital San Pablo. Vamos a tener shopping abierto, el Shopping del Sol y el Shopping Mariscal, van a empezar a abrir de este fin de semana de 9:00 a 16:00, les esperamos a todos para poder hacer la vacunaciones correspondientes de nuestra vacuna contra la influenza”, indicó César Cazal, jefe de la décimo octava región sanitaria.

Indicó que también las personas interesadas pueden acercarse al vacunatorio sobre la avenida Brasil, abierto de 7:00 a 17:00, como los vacunatorios de los hospitales Barrio Obrero, Loma Pyta, Trinidad y San Pablo.

Lea más: Influenza A en Paraguay: todo lo que tenés que saber

Campaña de vacunación contra la influenza

La campaña inició el 13 de abril, se extiende hasta el 21 de mayo. Cazal señaló que capital cuenta con 192.000 dosis de vacunas contra la inflluenza; en total ya vacunaron 23.900 personas en esta primera fase.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Detalló que para las personas de 50 años y más, tienen la vacuna fluat, vacuna coayudantada con un componente que hace que el proceso de inmunización sea más rápido, de entre 5 a 7 días.

Recordó que también cuentan con vacunas contra el neumococo, la neumo 23, para mayores de 60 años.

Agregó que continúan con la campaña contra el sarampión, papera y rubeola, que se extiende hasta el 9 de mayo. Indicó que estas pueden aplicarse con la vacuna contra la influenza.