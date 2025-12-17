Influenza A en Paraguay: todo lo que tenés que saber

El Ministerio de Salud Pública informó que hay evidencia de circulación de influenza A (H3N2), uno de los tipos más comunes de esa enfermedad respiratoria, en Paraguay, con afectación principalmente en “grupos pediátricos”.

La autoridad sanitaria recuerda que los síntomas de la enfermedad pueden ir de leves a graves e incluso resultar en hospitalización o muerte.

Los síntomas de la influenza A incluyen tos, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, dolor de cabeza y músculos, cansancio extremo y, principalmente en niños, diarrea o vómitos.

Como todos los virus de gripe, la influenza A se transmite por partículas respiratorias al hablar, toser o estornudar – especialmente en espacios cerrados y concurridos –, por el contacto con superficies contaminadas.

Recomendaciones

El Ministerio de Salud recuerda que la mejor protección contra la enfermedad es la vacuna anual contra la influenza, que está disponible en centros públicos de salud y es de aplicación gratuita.

Recientemente, fue detectado en Norteamérica, Europa y Asia un nuevo “subclado” - una variación genética - de la influenza A, el subclado K, que aún no ha aparecido en Sudamérica.

Para las personas que planeen viajes a esas regiones del mundo, el Ministerio de Salud presentó una serie de recomendaciones que incluyen mantener sus esquemas de vacunas contra enfermedades respiratorias como influenza, covid-19 o neumococo al día, viajar con mascarillas, alcohol en gel y medicamentos básicos o lavarse las manos con frecuencia.