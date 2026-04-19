Conexión España: uno en juicio, otro rebelde y dos procesados más por supuesto narcotráfico

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por Federico Rojas e integrado por Dina Marchuk y María Luz Martínez, tiene a su cargo el juicio relacionado a la causa caratulada como “Juan Carlos Frutos y otros s/ Ley N° 1881/02 que modifica la Ley N° 1.340/88”, conocida como operación contra el narcotráfico denominada Conexión España que tuvo lugar el 23 de febrero de 2022.

Por esta causa están procesados Juan Carlos Frutos (61 años) y Carlos Epifanio Conzález Aguilera, el primero de ellos actualmente es quien afronta juicio oral por los supuestos hechos de tráfico de sustancias estupefacientes en calidad de autor, mientras que el segundo había sido sobreseído provisionalmente y luego acusado también por tráfico de drogas como coautor.

Lea más: Conexión España: fueron detenidos cuatro hombres, entre ellos dos despachantes de Aduanas

La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, declaró la rebeldía de Carlos González.

En cuanto a Juan Carlos Frutos, la fiscala Ingrid Cubilla sostiene en juicio, cuya continuidad está fijada para el viernes 24 de abril desde las 11:30, que él en su calidad de apoderado de la firma unipersonal “FMS Maderas”, realizó trámites para el despacho y la remisión a Madrid (España), en febrero del 2021, de 850 metros cuadrados de pisos tipo parquet de la madera Kurupay a la empresa Pirapey Truk, que estaban contaminados con cocaína.

Lea más: Imputan a cuatro por tratar de traficar droga en piso de parquet a España

Conexión España: detectaron drogas a través del scanner

De acuerdo con los datos expuestos en la acusación fiscal, el 23 de febrero de 2022, se llevó a cabo una revisión en el Puerto Privado Seguro Fluvial de Villeta, por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y funcionarios de la entonces Dirección Nacional de Aduanas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Operativo “Conexión a España”: Más cocaína fue incautada en puerto de Villeta

El procedimiento estuvo acompañado por Juan Carlos Frutos, representante de la firma “FMS Maderas”, perteneciente a Santiago Felipe Bogado Cano (fallecido y suegro de Frutos). El objeto era revisar la mercadería que iba a ser exportada a España, bajo sospechas de que había sido contaminada.

Operación contra el narcotráfico detectó droga en pallets

Es así que se realizó la apertura del contenedor y dentro, se encontraron un total de 20 pallets, cargados con pisos de tipo parquet. Los intervinientes eligieron al azar el paquete 12, lo descargaron y desarmaron para someterlo a una revisión por scanner, donde se detectó una señal de alerta con la imagen generada.

Inmediatamente después de ello, los intervinientes extrajeron una de las tablas y la quebraron. Mediante esa acción constataron que en su interior había cocaína, según análisis primario practicado entonces. Esto derivó en la intervención del Ministerio Público, que estuvo representado esa vez por la fiscala Lorena Ledesma.

En cuanto al otro acusado, Carlos Epifanio González, la Fiscalía sostiene en su acusación que el mismo adquirió 16.560 kilos de madera de kurupay de César Sixto Aguilar Troche, quien proveyó la madera en calidad comercial y permitió el uso de un sector de su predio para el acondicionamiento y terminación de los pisos que iban a ser exportados.

Lea más: Conexión España: Senad insiste en uso obligatorio de escáneres antidrogas en puertos privados

Sin embargo, ese espacio habría sido utilizado por los integrantes de la organización criminal a fin de alistar los pallets y los compartimientos entre los pisos tipo parquet, espacios en los que iba a ir oculta la sustancia estupefaciente, aprovechando la logística generada a partir de la adquisición de la madera.

En cuanto a la relación entre Juan Carlos Frutos y Carlos Epifanio González, quien está rebelde, la fiscalía señala que en un allanamiento a la casa de Frutos, hecho el 25 de febrero de 2022, en el sitio se hallaron talonarios de facturas de exportación a nombre de Felipe Santiago Bogado Cano, padre de la esposa de Frutos, quien además dijo que González era contador de Frutos.

Lea más: Conexión España: cocaína oculta pesaba en total 162 kilos

Oposición a pedido de Fiscalía para dos encausados

La fiscala Ingrid Cubilla había solicitado el sobreseimiento provisional para los encausados Juan Ramón Torrez Domínguez y César Sixto Aguilar Troche. El juzgado de Rosarito Montanía concedió el mismo y, en diciembre de 2025, la agente del Ministerio Público pidió la reapertura de la causa y el sobreseimeinto definitivo para ambos.

El viernes último se sustanció la audiencia provisional para Torrez Domínguez y Aguilar Troche, oportunidad en la cual la fiscala Cubilla se ratificó en su pedido. A pesar de ello, la jueza Rosarito Montanía se opuso a ese petitorio al considerar que existió deficiencia y negligencia en la investigación llevada a cabo tanto por la Fiscalía como por la Secretaría Nacional Antidrogas.