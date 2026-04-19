Solidaridad en cada kilómetro: “Corramos por la Vida” para recaudar fondos para asociaciones oncológicas

El domingo 3 de mayo, la Costanera de Asunción se transformará en un escenario de esperanza y compromiso social. Bajo el lema “Corramos por la Vida”, la Sociedad Paraguaya de Cancerología (SOPAC) organiza su primera edición de esta corrida solidaria, cuyo objetivo principal es recaudar fondos y visibilizar la lucha de miles de paraguayos que enfrentan el cáncer.

La jornada deportiva, que arrancará a las 07:00, invita a la ciudadanía a sumarse a una causa que trasciende lo competitivo para enfocarse en la asistencia real y la contención emocional de los pacientes.

Meta: 2.500 corazones en movimiento

La meta es ambiciosa pero necesaria explican desde SOPAC, convocar a 2.500 corredores que, a través de su inscripción, contribuyan directamente al fortalecimiento de las asociaciones de pacientes oncológicos del país.

“Esta corrida nace con la intención de generar conciencia, pero también de movilizar acciones concretas. Sabemos que detrás de cada paciente con cáncer hay una historia y una lucha diaria; cada inscripción es una forma de estar presentes”, afirmó el doctor David Cabrera, presidente de la SOPAC.

Detalles del evento

El evento está diseñado para ser inclusivo, permitiendo que personas de todas las edades y niveles físicos participen, ya sea corriendo o caminando.

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Circuitos: 5K y 10K.

Costo de inscripción: Gs. 170.000 (íntegramente destinado a asociaciones de pacientes).

Lugar: Costanera de Asunción.

Respaldo institucional: El evento cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y diversos laboratorios aliados.

La voz de los protagonistas

Para quienes enfrentan la enfermedad día a día, esta iniciativa representa un respiro y un mensaje de unidad. Juana Moreno, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), destacó la importancia de la visibilidad.

“Para nosotros, esto no es solo ayuda económica; es sentir el acompañamiento de la sociedad. Visibilizar lo que muchas veces no se ve es fundamental para nuestra fortaleza”, señaló Moreno.

Los interesados en participar pueden realizar su inscripción a través del link oficial o seguir las actualizaciones en la cuenta oficial de Instagram: @sopacpypy. Para más detalles, la organización ha habilitado la línea de comunicación directa con Diana Ozuna al (0994) 45 16 14.