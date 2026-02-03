Día Mundial del Cáncer: un tercio de las muertes en el país podrían evitarse con prevención

Cada 4 de febrero, el mundo se une para concientizar sobre el cáncer, una enfermedad que en Paraguay representa uno de los desafíos sanitarios más críticos. Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) y el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), al cierre de 2025 se diagnostican aproximadamente 7.000 nuevos casos en el país.

En el marco de la lucha global contra el cáncer, el doctor David Cabrera, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cancerología (SOPAC) destacó que un tercio de las muertes son evitables mediante cambios en el estilo de vida y vacunación oportuna.

El oncólogo enfatizó que un tercio de los fallecimientos por cáncer se debe principalmente a cinco factores de riesgo evitables:

Consumo de tabaco y alcohol.

Sedentarismo y alimentación poco saludable.

Infecciones prevenibles.

Exposición a radiación solar UV y sustancias químicas.

“La incorporación de las vacunas contra la Hepatitis B y el VPH (Virus del Papiloma Humano) ha sido un hito para reducir casos de cáncer de cuello uterino y de pene", explicó el especialista.

Radiografía del cáncer en Paraguay

De acuerdo con las estadísticas publicadas el último año por el Ministerio de Salud, el cáncer de mama sigue siendo en Paraguay la principal causa de muerte, seguido del cáncer de cuello uterino. En hombres, el cáncer de próstata lidera los diagnósticos, seguido de cerca por el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal.

Se estima que cerca de 4.500 paraguayos fallecen anualmente debido a tumores malignos, muchos de ellos detectados en estadios avanzados.

Avances y desafíos tecnológicos

Paraguay ha dado pasos significativos hacia la oncología de precisión, incorporando inmunoterapia y terapias dirigidas que atacan las células tumorales. No obstante, el doctor Cabrera señala que la base del éxito sigue siendo el acceso equitativo a la cirugía, radioterapia y quimioterapia.

“La humanización en la atención es esencial. No solo buscamos resultados clínicos, sino mejorar la experiencia emocional del paciente”, afirmó Cabrera.

El especialista puntualizó que la recomendación fundamental es realizarse el papanicolaou y la mamografía de forma anual para garantizar una detección precoz que salve vidas.

Actualmente, el país cuenta con redes oncológicas en diversos puntos del territorio, buscando descentralizar la atención que históricamente se concentraba en la capital. No obstante, según los pacientes, todavía es insuficiente, obligando a los enfermos a realizar viajes prolongados para recibir atención en el Incan, hospital de referencia en asistencia contra el cáncer.

La falta de medicamentos costosos es otro de los reclamos crónicos de los pacientes con cáncer, que constantemente reclaman al sistema sanitario público y al Instituto de Previsión Social (IPS), el desabastecimiento de sus farmacias, obligando al paciente a realizar millonarios gastos de bolsillo o postergar su tratamiento.