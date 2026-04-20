Caso Dominatus: sobreseído tras corroborar adicción y nulo vínculo con bandas de la Chacarita

Se trata de Teodoro Villar Cardozo (44), quien tras los procedimientos de la operación Dominatus fue imputado por tenencia de estupefacientes, bajo indicación médica, pero en exceso (art. 30) según la Ley N° 1340/88. Villar fue sobreseído definitivamente y la acción penal se declaró extinta en su contra; así lo resolvió la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, por Auto Interlocutorio (AI) N° 71.

La fiscala de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, María Irene Álvarez, había imputado a Teodoro Villar y, la fiscala Ingrid Cubilla solicitó el sobreseimiento definitivo que ratificó al momento de sustanciarse la audiencia preliminar ante la jueza Rosarito Montanía.

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Inicialmente Villar fue considerado como integrante de una de las bandas que operaba en zona de la Chacarita, dedicadas al tráfico de armas y de estupefacientes a través de grupos de mensajería y redes sociales como WhatsApp, Telegram, Facebook y otras. En su casa, donde alquilaba una pieza a otra persona, se hallaron 290 gramos de marihuana.

De hecho que las pesquisas realizadas por policías del Departamento Contra el Crimen Organizado identificó tres grupos criminales, liderados supuestamente por Jorge Giovanny Rodríguez, denominada La banda del yogurt; Omar Escobar, alias Cara de guerra y el otro grupo liderado por Candula, quienes realizaban las referidas actividades ilícitas en la Chacarita, Asunción.

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Adicción lo desvinculó del caso Dominatus

La Fiscalía llevó a cabo varios actos investigativos en relación con Teodoro Villar, como la evaluación psicológica y psiquiátrica, así como pedidos de informes al Centro Nacional de Adicciones y, la extracción de datos del celular del investigado. En base a los resultados obtenidos, la Fiscalía descartó su responsabilidad penal.

Con la extracción de datos y del análisis de cada uno de los celulares verificados, se pudo obtener información y de los mismos no surge comunicación, coordinación, ni se hace mención alguna a Teodoro Villar, por lo que se concluyó que no hay vínculo de este con las citadas bandas criminales.

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También con la extracción de datos se confirmaron los testimonios obtenidos en el marco de la causa, los cuales guardan relación con la sustancia encontrada en la casa de Villar, y de que la misma pertenecía a una tercera persona, identificada como Patricio Alejandro Meza Delgado, alias Chin Chin, que sería integrante del grupo de Osmar Escobar, alias Cara de guerra.

Es así que, según el expediente clínico del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, quedó certificada la adicción de Villar, específicamente a la cocaína; que a su vez, mediante el dictamen pericial sobre muestras de cabello, confirmó su adicción a la cocaína; las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas forenses también habrían arrojado que Villar es consumidor de dicha sustancia.

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Fiscalía pidió juicio para siete investigados en Dominatus

El Ministerio Público presentó, en marzo último, acusación y solicitó juicio oral y público para varios investigados en el marco del caso denominado Dominatus.

Se trata de Ulises Eliezer Giménez Gamarra, Santiago Germán Petofi López, Alan Ezequiel Villalba Rolón, Andrea Elizabeth González Insaurralde (36), Junior Orlando Segovia Figueredo (20) y Milka Rebecca Cane Ortiz (21), acusados por la fiscala Ingrid Cubilla en la causa Dominatus, que anuló la banda de Jorge Giovanny Rodríguez Giménez (25), alias Biscocho.

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En el requerimiento fiscal se atribuyen la tenencia sin autorización de estupefacientes (art. 30) a Santiago Petofi, Milka Cane y Junior Segovia; en tanto que a Andrea González, además de la tenencia de drogas también se le sindica su comercialización (art. 44), según lo establecido en la Ley N° 1304/88 y su modificatoria Ley N° 1881.

Por otra parte a Ulises Giménez se le atribuye la comisión del tráfico ilícito (art. 98) y hechos punibles conexos (art. 99) de armas de fuego según la Ley N° 4036/2010, asociación criminal (art. 239 del Código Penal) y tenencia sin autorización de drogas (art. 27) de la Ley N° 1340/88.

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Al otro acusado, Alan Villalba, la Fiscalía lo señala por presunto tráfico ilícito de armas de fuego (art. 98) y hechos punibles conexos (art. 99) por la Ley N° 4036/2010 y detentación ilegal (art. 260) por la Ley N° 7411/2024 que abrogó la Ley N° 4.036/2010 de Armas, y asociación criminal (art. 239 del Código Penal).

Todas estas personas fueron detenidas en la Chacarita. Las mismas serían parte de la autodenominada Banda de Yogurt, presuntamente liderada por Jorge Giovanny Rodríguez Giménez (25), alias Bizcocho, acusado el 8 de enero de 2026 por la fiscala María Irene Álvarez, por tráfico ilícito de armas de fuego, hechos punibles conexos y asociación criminal.