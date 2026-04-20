Inglés, coreano o guaraní: Ministerio de Defensa abre inscripciones presenciales

El Instituto Superior de Idiomas (ISI) del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) anunció la apertura del periodo de inscripciones para el ciclo 2026. Los interesados deberán presentarse únicamente este martes 21 de abril, con la documentación completa.

Las opciones académicas para este periodo incluyen cursos de inglés, coreano y guaraní, con duraciones que oscilan entre los dos y tres años. Se informó desde el instituto que las clases están programadas para iniciar entre el 27 y el 28 de abril, dependiendo de la modalidad y el idioma elegido.

La institución ofrece diferentes turnos para adaptarse a la disponibilidad de los estudiantes:

Inglés: Se cuenta con dos grupos. El Grupo D (martes, jueves y viernes de 10:00 a 13:00) y el Grupo J1 (lunes a viernes de 13:00 a 14:30).

Guaraní: Las clases para el Grupo GP2 serán los martes y jueves de 16:00 a 19:00.

Coreano: El Grupo CR1 desarrollará sus clases los martes y jueves de 17:30 a 20:00.

Requisitos y documentos necesarios

Para acceder a la formación, los postulantes deben haber aprobado el 9° grado y tener al menos 15 años cumplidos. Es imperativo presentarse el martes 21 de abril, con el legajo completo, ya que no se procesarán inscripciones con documentos faltantes. La lista de documentos requeridos incluye:

Dos fotos tipo carnet actualizadas (3x4 cm).

Dos fotocopias simples de la cédula de identidad.

Una fotocopia simple del certificado de nacimiento.

Una fotocopia simple del certificado de estudios (o en su reemplazo: fotocopia de diploma de EEB, título de Bachiller o título Universitario).

En el caso de militares activos, se debe adjuntar una fotocopia de la cédula militar.

Los aranceles establecidos para el presente ciclo son sumamente accesibles; G. 70.000 la matricula; G. 80.000 la cuota mensual y G. 50.000 el libro.

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En esta ocasión, las inscripciones se realizarán de manera presencial en la sede del Instituto Superior de Idiomas, ubicado sobre Mariscal López entre/ 22 de septiembre y Vicepresidente Sánchez, a partir de las 08:00. Se recomienda a los interesados acudir con antelación para asegurar su cupo en las secciones disponibles.