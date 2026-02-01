El poder del inglés para elegir y crecer en el mundo

“El inglés te da control”, afirma Ricardo Ferreira, coordinador de Marketing del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA).

Control para entender qué se está comprando, comparar opciones con tranquilidad y decidir sin depender de traducciones, terceros o suposiciones.

“Cuando manejás inglés, no solo te defendés: te movés con seguridad, entendés instrucciones, condiciones y mensajes importantes, resolviendo imprevistos con más calma”, opina.

Pero el impacto del idioma va más allá de un viaje puntual. Para Ferreira, el inglés es una herramienta cotidiana que mejora la vida.

“Te abre puertas, te conecta con oportunidades, te permite aprender más rápido, porque gran parte del contenido del mundo está en inglés, y te da esa sensación de libertad de poder manejarte por cuenta propia”, asegura.

Una experiencia cultural completa

Para el aprendizaje del inglés, el CCPA propone un contacto real y progresivo con la cultura estadounidense. “Esto se da a través de distintos espacios y experiencias: el ambiente de clase, el acceso a materiales y lectura, una agenda de actividades y eventos vinculados al mundo cultural y educativo”, explica Ferreira.

Esta inmersión cultural tiene un efecto concreto cuando llega el momento de viajar o vivir una experiencia en Estados Unidos.

“Muchas cosas ya no se sienten ‘extrañas’. Te resultan más familiares: expresiones, formas de interacción, referencias culturales y ciertas dinámicas del día a día”, añade.

Con esta formación, se reduce el choque cultural y permite una adaptación más rápida, con mayor confianza y naturalidad.

Decidir mejor, evitar errores y ganar autonomía

El dominio del inglés también impacta directamente en la capacidad de tomar mejores decisiones económicas y contractuales.

Ferreira confiere que “el inglés impacta directamente porque da independencia real: la libertad de moverte, preguntar, negociar y resolver sin depender de nadie”.

Esa autonomía se refleja en decisiones más inteligentes al comprar y contratar servicios, al entender condiciones, requisitos, restricciones y letras chicas.

También ayuda a evitar errores comunes por confusiones en políticas, coberturas o cargos extra, y fortalece la capacidad de resolver problemas, reclamar o defender una posición con claridad.

Además, el inglés representa una ventaja concreta para emprendedores y profesionales.

“Amplía tu mundo. Te acerca a proveedores, herramientas, tendencias, clientes y oportunidades globales. Y, sobre todo, te da una mentalidad de expansión: no estás limitado a lo local por una barrera idiomática”, destaca.

Hoy en día, muchos confían en herramientas como ChatGPT para salir del paso, pero en una conversación de negocios, una presentación de alto nivel o al atender a un cliente, la dependencia de una pantalla genera una barrera.

No se puede liderar una negociación si se depende de una traducción automática; la fluidez humana permite captar matices, tonos y generar una conexión que la IA no puede replicar.

Una propuesta académica amplia y flexible

Actualmente, el CCPA ofrece una propuesta formativa extensa y adaptable a distintas edades y necesidades.

En modalidad presencial, cuenta con ocho sedes en todo el país: Central, barrio Mburucuyá, Lambaré, Pinedo Shopping, Luque, San Lorenzo, Coronel Oviedo y Ciudad del Este.

Las clases están dirigidas a alumnos desde los 5 años en adelante, con horarios entre semana y fines de semana.

Los cursos online tienen clases en vivo y recursos digitales que incluyen libros digitales y un asistente virtual con IA diseñado para apoyar el estudio, no para reemplazar el aprendizaje del alumno.

Además, el CCPA ofrece cursos especiales para niveles avanzados, como Grammar and Writing, Advanced Conversation, Traducción Legal y Comercial y el curso de preparación TOEFL, junto con opciones vinculadas a exámenes y certificaciones internacionales.

El inglés dejó de ser un complemento, para convertirse en una herramienta estratégica. Con 84 años de experiencia en la enseñanza del inglés, el CCPA convierte el sueño de todo paraguayo en realidad.

