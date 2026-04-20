Nacionales
20 de abril de 2026 - 17:01

Más que 108: lanzan el primer censo de la población LGBTIQ+ de Paraguay

Organizaciones civiles buscar documentar la realidad de la comunidad LGBTIQ+ en Paraguay. Esta iniciativa surge para combatir décadas de invisibilidad oficial y el estigma del número 108, una cifra vinculada a la persecución sistemática durante la dictadura de Stroessner.
Organizaciones civiles buscar documentar la realidad de la comunidad LGBTIQ+ en Paraguay. Esta iniciativa surge para combatir décadas de invisibilidad oficial y el estigma del número 108, una cifra vinculada a la persecución sistemática durante la dictadura de Stroessner.Al Serov

En conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, organizaciones civiles inician un proyecto histórico para recolectar datos estadísticos sobre la población LGBTIQ+ en Paraguay. Esta iniciativa busca romper con décadas de invisibilidad institucional y el estigma asociado al número 108, cifra que históricamente simbolizó la persecución estatal durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

Por Luis López Nery Huerta

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, que se recuerda el 17 de mayo, las organizaciones It Gets Better Paraguay y ASOEDHU lanzaron un proyecto que consideran histórico en Paraguay. El objetivo es recolectar datos estadísticos sobre la población LGBTIQ+ en todo el país. Esta iniciativa busca romper con décadas de silencio e invisibilidad ante el Estado.

El proyecto enfrenta directamente el estigma del número 108, símbolo de persecución. En 1959, bajo el régimen de Alfredo Stroessner, 108 hombres fueron detenidos y expuestos por su orientación sexual. Desde entonces, esa cifra marcó el punto exacto donde el país dejó de contarlos. Hoy, la comunidad busca transformar ese viejo miedo en un registro de presencia real.

La comunidad LGBTIQ+ reclama que, 60 años después, “Paraguay continúa siendo uno de los pocos países de América Latina sin una ley integral contra la discriminación”. A esto se suma la ausencia de datos oficiales sobre la diversidad. “El país nunca incluyó variables sobre orientación sexual o identidad de género en sus instrumentos censales”, señala el comunicado de las organizaciones. Esta carencia genera una invisibilidad oficial que oculta las condiciones de vida reales.

El diario El País publicó el 12 de septiembre que la policía estaba investigando a "108 personas de dudosa conducta moral". Desde entonces, el número 108 designó en Paraguay a los homosexuales.
El diario El País publicó el 12 de septiembre que la policía estaba investigando a "108 personas de dudosa conducta moral". Desde entonces, el número 108 designó en Paraguay a los homosexuales.

“Durante décadas, la comunidad LGBTIQ+ en Paraguay existió sin que el Estado eligiera verla. Esta iniciativa es nuestra respuesta: vamos a poner en números lo que siempre estuvo ahí. Porque el primer paso para que el Estado cuente a la comunidad es demostrarle que puede hacerlo. Este 17 de mayo, ese silencio se empieza a romper”, dijo Diego Bazán, Presidente de It Gets Better Paraguay y ASOEDHU

Más que 108: contar para visibilizar

La meta es construir una muestra estadística sin precedentes en la historia nacional. Buscan dimensionar el tamaño real de la población para exigir derechos fundamentales. Al documentar su realidad, pretenden obligar a las autoridades a reconocerlos finalmente. El registro colectivo servirá para transformar el silencio en una voz cuantificable.

Desde estas organizaciones aclaran que el proyecto no pretende reemplazar al Estado, sino que busca anticiparse a su labor oficial. Se plantea como un peldaño necesario para lograr la inclusión en el censo nacional. Demostrar que es posible recolectar estos datos es clave para el éxito del movimiento.

Un ejercicio previo ya se realizó durante la Marcha de las Memorias en septiembre de 2025, donde una plataforma digital permitió participar de forma anónima: ser parte sin exponerse, y reveló resultados sorprendentes. El uso de una plataforma digital anónima incrementó la participación en un 80%.