Matan a un hombre y dejan un escrito: “no robar”

De acuerdo con la descripción de los intervinientes, el cuerpo sin vida de un hombre, hasta ahora no identificado, fue encontrado en medio de unas malezas en el barrio General Genes de esta ciudad.

El cadáver presentaba varias heridas. Los pies de la víctimas estaban atados, según informaron desde la dependencia policial jurisdiccional.

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Los autores del crimen dejaron al lado del cuerpo un esquela con la inscripción “No robar J.D.F vamos x más”, lo que hace presumir que el autodenominado grupo “Justicieros de la Frontera” reapareció y se atribuyó el crimen.

Los investigadores informaron que están en tarea de búsqueda de los responsables del asesinato.