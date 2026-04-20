Nacionales
20 de abril de 2026 - 10:00

Matan a un hombre y dejan un escrito: “no robar”

Los autodenominados Justicieros de la Frontera: matan a un hombre y dejan una pancarta con la inscripción "no robar".
Los autodenominados Justicieros de la Frontera: matan a un hombre y dejan una pancarta con la inscripción "no robar".

Desde la Comisaría 6ta de Pedro Juan Caballero reportaron un caso de hallazgo de cadáver con presunción de homicidio.

De acuerdo con la descripción de los intervinientes, el cuerpo sin vida de un hombre, hasta ahora no identificado, fue encontrado en medio de unas malezas en el barrio General Genes de esta ciudad.

El cadáver presentaba varias heridas. Los pies de la víctimas estaban atados, según informaron desde la dependencia policial jurisdiccional.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2025/08/04/aparece-un-panfleto-amenazante-al-estilo-justicieros-de-la-frontera-en-pedro-juan-caballero/

Los autores del crimen dejaron al lado del cuerpo un esquela con la inscripción “No robar J.D.F vamos x más”, lo que hace presumir que el autodenominado grupo “Justicieros de la Frontera” reapareció y se atribuyó el crimen.

Los investigadores informaron que están en tarea de búsqueda de los responsables del asesinato.