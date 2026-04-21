Nacionales
21 de abril de 2026 - 10:19

Alerta MAFE: reportan desaparición de varias adolescentes

Cuatro mujeres con diferentes tonos de piel y estilos de cabello, algunas sonríen, sin referencias a un evento específico.
La Policía Nacional y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia piden ayuda para localizar a varias adolescentes reportadas como desaparecidas.Gentileza

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) y la Policía Nacional reportan la desaparición de seis adolescentes en distintas localidades del país. Como parte del protocolo de búsqueda de personas, ya está activada la Alerta MAFE con el fin de poner en marcha todos los mecanismos de difusión.

Por ABC Color

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) y la Policía Nacional difundieron las fotografías de seis adolescentes de entre 12 y 17 años cuyas desapariciones fueron reportadas en las últimas horas.

Una de las adolescentes desaparecidas es Thaís Deyanira García Fleitas, de 16 años, quien fue vista por última vez el 20 de abril sobre las calles Capitán Lombardo y Espinoza, del barrio Fátima en Asunción. Tahís es descrita como una persona delgada, de estatura mediana, cutis trigueño y cabello negro y corto. Al momento de su desaparición vestía remera, pantalón y calzados negros con una campera lila.

Cartel de búsqueda de Tahis Deyanira García Fleitas, con foto y detalles de su desaparición, fondo blanco y textos en varios colores.
Alerta sobre la desaparición de Tahis Deyanira García Fleitas, de 16 años, en Asunción.

Otra adolescente que no vuelve a su hogar es Gimena Yanet Arrúa Giménez, de 17 años, a quien vieron por última vez el pasado 15 de abril en el domicilio ubicado sobre Comandante Peralta y Maestro Félix en el Segundo Barrio de la ciudad de Luque. Gimena es delgada, de estatura mediana, cutis moreno y cabello teñido en rojizo. Vestía jeans de color azul y una remera blanca.

Cartel de búsqueda urgente con fotografía de Gimena, cabello rojizo, vestida con blusa blanca y jeans, en contexto urbano.
Alerta sobre la desaparición de Gimena Yanet Arrúa Giménez, vista por última vez el 15 de abril de 2026.

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También fue denunciada la desaparición de Tamara Tatiana Pereira González, de 15 años, quien fue vista por última vez en la Colonia Mariscal López, Tercera Sección de la localidad de Capitán Bado, Amambay. La adolescente es de contextura delgada, estatura mediana y cutis blanco.

Cartel de búsqueda con foto de Tamara Tatiana Pereira, sonrisa amigable, top a rayas, fondo blanco con texto informativo.
Se busca a Tamara Tatiana Pereira González, adolescente desaparecida desde el 12 de abril de 2026 en Capitán Bado.

Margaret Dahiana Miño Ayala, de 15 años, es otra adolescente cuya desaparición fue reportada en las últimas horas. La misma fue vista por última vez en el domicilio ubicado sobre Martin McMahon y Ponciano Romero, en el barrio Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de San Lorenzo. Margaret es delgada, de estatura mediana, cutis blanco y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía short negro y una remera negra con rayas doradas.

Cartel de búsqueda con foto de Margaret Miño, tiara, cabello rizado y detalles sobre su desaparición.
Se busca a Margaret Dahiana Miño Ayala, desaparecida desde el 20 de abril de 2026 en San Lorenzo, Paraguay.

En Ciudad del Este fue denunciada la desaparición de dos adolescentes que fueron vistas por última vez el 20 de abril en la Escuela Nacional 5.453 José Asunción Flores de esa capital departamental. Ellas son Yenifer Jazmín Insfrán González, de 12 años, y Esmilce Aurora Ramírez Brunaga, de 13. Ambas estaban uniformadas con pollera azul, camisa y medias blancas.

Carteles de búsqueda con fotos de Esmilce y Yenifer, vestidas con pollera azul y camisa blanca, en contexto de urgencia.
Se busca a Esmilce Aurora Ramírez y Yenifer Jasmin Insfrán, desaparecidas el 20/04/2026 en Ciudad del Este.

Ante cualquier información se pide a la ciudadanía comunicarse al 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como al Sistema 911 o al Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

En todos los casos se encuentra activada la Alerta MAFE que pone en marcha mecanismos de difusión inmediata en todo el país.

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