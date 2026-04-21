Alerta MAFE: reportan desaparición de varias adolescentes

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) y la Policía Nacional difundieron las fotografías de seis adolescentes de entre 12 y 17 años cuyas desapariciones fueron reportadas en las últimas horas.

Una de las adolescentes desaparecidas es Thaís Deyanira García Fleitas, de 16 años, quien fue vista por última vez el 20 de abril sobre las calles Capitán Lombardo y Espinoza, del barrio Fátima en Asunción. Tahís es descrita como una persona delgada, de estatura mediana, cutis trigueño y cabello negro y corto. Al momento de su desaparición vestía remera, pantalón y calzados negros con una campera lila.

Otra adolescente que no vuelve a su hogar es Gimena Yanet Arrúa Giménez, de 17 años, a quien vieron por última vez el pasado 15 de abril en el domicilio ubicado sobre Comandante Peralta y Maestro Félix en el Segundo Barrio de la ciudad de Luque. Gimena es delgada, de estatura mediana, cutis moreno y cabello teñido en rojizo. Vestía jeans de color azul y una remera blanca.

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También fue denunciada la desaparición de Tamara Tatiana Pereira González, de 15 años, quien fue vista por última vez en la Colonia Mariscal López, Tercera Sección de la localidad de Capitán Bado, Amambay. La adolescente es de contextura delgada, estatura mediana y cutis blanco.

Margaret Dahiana Miño Ayala, de 15 años, es otra adolescente cuya desaparición fue reportada en las últimas horas. La misma fue vista por última vez en el domicilio ubicado sobre Martin McMahon y Ponciano Romero, en el barrio Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de San Lorenzo. Margaret es delgada, de estatura mediana, cutis blanco y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía short negro y una remera negra con rayas doradas.

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En Ciudad del Este fue denunciada la desaparición de dos adolescentes que fueron vistas por última vez el 20 de abril en la Escuela Nacional 5.453 José Asunción Flores de esa capital departamental. Ellas son Yenifer Jazmín Insfrán González, de 12 años, y Esmilce Aurora Ramírez Brunaga, de 13. Ambas estaban uniformadas con pollera azul, camisa y medias blancas.

Ante cualquier información se pide a la ciudadanía comunicarse al 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como al Sistema 911 o al Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

En todos los casos se encuentra activada la Alerta MAFE que pone en marcha mecanismos de difusión inmediata en todo el país.

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