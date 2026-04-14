Policiales
14 de abril de 2026 - 12:51

Madre denuncia que su hijo está desaparecido y que lo amenazaron de muerte en Pedro Juan Caballero

Osmar Vicente Lugo Echagüe, desaparecido.
Osmar Vicente Lugo Echagüe, desaparecido, según una denuncia presentada por su madre en una Comisaría de Pedro Juan Caballero.

Un hombre de 38 años se encuentra con paradero desconocido desde el domingo último. La preocupación entorno a su desaparición se acentúa para la familia, teniendo en cuenta que dos hombres armados llegaron a su vivienda con la intención de matarlo, según su madre. Además, el mismo fue denunciado por un caso de hurto de una motocicleta en perjuicio de un comerciante y político de la zona, según la Policía Nacional.

Por Eder Rivas

Un hombre identificado como Osmar Vicente Lugo Echagüe, de 38 años, domiciliado en el barrio Obrero de la ciudad de Pedro Juan Caballero, está desaparecido desde el domingo, según una denuncia presentada ante la Comisaría Tercera de esta capital departamental. La madre de Lugo Echagüe, identificada como Estanislaa Echagüe de Lugo, expresó su preocupación, teniendo en cuenta que el lunes último, dos hombres, uno de ellos con arma de fuego, llegaron a su domicilio con aparente intención de acabar con su vida.

Sede de la Comisaría 3ra. de Pedro Juan Caballero.
Sede de la Comisaría 3ra. de Pedro Juan Caballero.

“Dijeron que lo van a eliminar”, afirma la madre

La madre del ahora desaparecido Osmar Vicente Lugo Echagüe (38) manifestó que el lunes último, aproximadamente a las 14:00, llegaron a su casa dos hombres, uno de ellos que según describió, tenía tatuajes en el cuello, le exhibió un arma de fuego y amenazó con matar a su hijo. “No le voy a perdonar, le voy a eliminar”, le habría dicho el sujeto a la madre del desaparecido. Según las manifestaciones de la mujer, a su hijo le atribuyen un caso de hurto de motocicleta, en perjuicio de Rosalino Velázquez, un conocido comerciante y político de la zona.

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Lo buscan por hurto y tiene varios antecedentes, según la Policía

Según el subcomisario Jorge Insfrán, subjefe de la Comisaría 3ra. de Pedro Juan Caballero, manifestó que el ahora desaparecido Osmar Vicente Lugo Echagüe, fue denunciado por el hurto de una motocicleta, propiedad de Rosalino Velázquez, de 68 años, comerciante y político, exconcejal municipal y departamental de la zona. Informó además, que Lugo Echagüe cuenta con orden de captura pendiente por hurto agravado y antecedentes por otros casos de misma naturaleza, además de narcotráfico y violencia familiar.

El uniformado aseveró que tanto el caso de hurto como el de la desaparición se están investigando con debida seriedad y se intentará determinar si existe o no una relación entre los casos.