Caso Arrayanes: familia apela prescripción de la causa

El abogado Fabricio Foriesteri afirmó que la causa abierta por la muerte del joven en el complejo Arrayanes no está prescrita y cuestionó la fundamentación del fallo judicial. Aseguró que no se analizaron correctamente los actos procesales ocurridos durante el trámite.

Dijo que la resolución se basa en una interpretación errónea del plazo de prescripción, ya que —según indicó— existieron múltiples actuaciones que interrumpieron el cómputo legal.

“En realidad, no está prescrita la causa. La resolución no estudia los argumentos que presentamos”, afirmó el abogado.

El letrado señaló que la demanda fue iniciada el 21 de julio de 2024, con un plazo que vencía el 16 de septiembre, pero que antes de esa fecha ya se habían producido actos procesales relevantes por parte de los demandados.

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Múltiples recusaciones

Según la defensa, los demandados tuvieron intervención activa en el expediente antes del vencimiento del plazo, lo que habría interrumpido la prescripción.

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Foriesteri indicó que desde el 1 de agosto se presentaron recusaciones y recursos. “Hicieron siete recusaciones, accedieron al expediente y conocieron los documentos. Con ese conocimiento se interrumpe la prescripción”, sostuvo.

En ese sentido, rechazó el argumento de que la acción fue notificada fuera de plazo. “No se puede hablar de falta de conocimiento cuando la otra parte intervino activamente en el proceso”, manifestó para ABC TV.

Apelación ante el Tribunal

Tras la decisión de la jueza Lizza Reyes, la familia presentó un recurso de apelación. El expediente se encuentra actualmente en el Tribunal de la Capital, Segunda Sala.

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“Estamos esperando que se analicen todos los elementos del expediente. Con una revisión completa, debería dictarse un fallo justo”, expresó Foriesteri.

La defensa cuestiona que se haya tomado como referencia una resolución del 21 de octubre de 2025, posterior a una serie de actos procesales previos.

“El problema es que se ignoran actuaciones anteriores que interrumpen el plazo. No es un cálculo correcto”, recalcó el abogado.

La muerte en el complejo Arrayanes

El proceso judicial se originó tras la muerte de Rodolfo “Rolo” Núñez, quien falleció electrocutado mientras participaba de un torneo de exalumnos del Colegio Técnico Nacional en el complejo Arrayanes.

La acción indemnizatoria fue presentada por la viuda y las hijas de la víctima contra los directivos del lugar, a quienes responsabilizan por el hecho.

La defensa también confirmó que el resarcimiento solicitado supera los 4.000 millones de guaraníes, monto que incluye a la viuda, una hija no nacida al momento del hecho y una menor de edad.

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“El cálculo no se hace sobre la vida de la persona, sino sobre la ausencia que deja en su familia”, explicó el abogado.

Asimismo, señaló que en un momento previo se habría ofrecido un acuerdo de aproximadamente 1.500 millones de guaraníes, el cual fue rechazado por la familia.

“Mi cliente no hace esto por dinero, hace esto por justicia. Quiere que sus hijas tenga la posibilidad de desarrollar su vida de la mejor manera posible dentro de esta gravísima situación”, sostuvo el defensor. Finalmente, hizo énfasis en que una persona perdió la vida y “nadie quiere hacerse responsable”.