Obras de alcantarillado generan reclamos en Pilar: vecinos denuncian perjuicios y calles intransitables

Habitantes del barrio San Quintín de la ciudad de Pilar denunciaron que las obras del sistema de alcantarillado sanitario, ejecutadas por el Consorcio Sanitario Ñeembucú, dejaron calles intransitables y generaron importantes perjuicios económicos. Una de las afectadas incluso asegura haber sido supuestamente amenazada con acciones legales tras reclamar.

La Fase B de la defensa costera está a cargo del Consorcio Sanitario Ñeembucú, integrado por las empresas Benito Roggio e Hijos SA, Los Trigales SA (LTSA) y Constructora Heisecke SA, con un presupuesto de aproximada de 54 millones de dólares.

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Los pobladores cuestionaron la ejecución de los trabajos correspondientes a la Fase B del proyecto de defensa costera, que contempla la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario, red de efluentes y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Según indicaron, las intervenciones quedaron en estado crítico luego de las últimas lluvias.

Beatriz Espínola, lugareña, afirmó que supuestamente la mala ejecución de las obras provocó inundaciones en viviendas y convirtió las calles en zonas intransitables, afectando gravemente a los comercios de la zona.

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“Ni con moto podemos salir, estamos atrapados, exigimos que las calles sean enripiadas”, expresó.

Además, denunció supuestos hechos de amedrentamiento por parte de un funcionario de la empresa, a quien acusó de burlarse de los vecinos y de amenazarla con acciones legales.

Según su relato, el personal la habría señalado como responsable de intentar dañar maquinarias durante protestas en el barrio. “Nos sentimos impotentes ante esta situación”, lamentó.

Culpan a las condiciones del terreno

Por su parte, la representante del Consorcio Sanitario Ñeembucú, la ingeniera Violeta González, dijo que las obras continúan en ejecución y que los inconvenientes se deben, en parte, a las condiciones del terreno.

“Los canales se limpian permanentemente, pero tienen poca pendiente; con lluvias intensas se llenan y rebosan”, explicó.

En relación con los reclamos por la rotura de tuberías, indicó que existía un conducto dañado desde hace meses cuya reposición correspondía a la Municipalidad. No obstante, señaló que la empresa intervino para destapar la zona y evaluar la magnitud del problema antes de proceder a su reparación definitiva.