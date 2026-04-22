Pilar: ante riesgo de inundación, exigen la limpieza de cauces hídricos y la conclusión de la obra de un puente

Pobladores de la compañía Valle Apu’a de la ciudad de Pilar se movilizaron en la mañana de este miércoles sobre el puente Canoa Jekakue para exigir a autoridades departamentales y nacionales la limpieza de los cruces hídricos, así como la culminación de la infraestructura que, según denunciaron, fue construida de manera incompleta y con deficiencias.

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Durante la protesta, señalaron que el camino rural es fundamental para la salida de la producción local hacia los mercados, por lo que solicitaron al menos el mejoramiento con ripio para garantizar la transitabilidad.

La comunidad, ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Pilar, basa su economía principalmente en la olería, la agricultura y pequeños tambos.

Susan Salinas, en representación de padres de familia, expresó su preocupación por la situación que enfrentan durante las lluvias.

“Queremos que las autoridades escuchen nuestros reclamos. Como madre ya sufrimos demasiado porque nuestros hijos no pueden asistir a la escuela cuando el camino está intransitable”, afirmó.

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Los manifestantes también cuestionaron la calidad del puente. “Nos duele cómo dejaron esta obra. No pueden terminar un puente de cinco metros; en cualquier momento se va a desmoronar”, reclamó.

Por su parte, el productor Santos Cardozo, de la zona de Potrero Pirú, distrito de Guazucuá, criticó duramente la gestión del gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR). Señaló la falta de respuestas a los reclamos de la gente.

Añadió que los propios vecinos deben organizarse para reparar los caminos ante la ausencia de apoyo institucional.

Otro productor, Nicolás “Lacho” Morínigo, planteó la necesidad de solicitar recursos económicos a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para ejecutar trabajos de limpieza en los canales hídricos.

Mientras que Eligio Morínigo, presidente de los oleros, insistió en que sin caminos en condiciones el sector productivo queda paralizado.

“Nuestro rubro es la olería y sin caminos no podemos trabajar”, sostuvo, reiterando el pedido de culminación del puente.

De la manifestación participaron concejales municipales que escucharon los reclamos, entre ellos el presidente de la Junta Municipal, Gerardo Valoriani (ANR-HC), junto a Manuela González (ANR-Añetete), Maida Fernández (ANR-Añetete) y Marita Campias (PLRA).

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Ñeembucú, Javier Rolón, quien acompañó el reclamo de los pobladores ante la inminente amenaza de inundaciones