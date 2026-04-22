Video: fila de camiones de carga complica el tránsito sobre Ruta PY03 en Limpio

En la mañana de este miércoles, el tránsito sobre la Ruta PY03 en el límite entre las ciudades de Limpio y Mariano Roque Alonso – en el sentido que se dirige a Mariano y Asunción - estaba ralentizado por una larga fila de camiones de carga que estaban varados esperando ingresar a un puerto privado.

Los camiones parados acaparaban un carril del sentido Mariano-Limpio de la ruta, dejando un solo carril libre para el tránsito. En consecuencia, se produjo una congestión de vehículos de aproximadamente cuatro kilómetros, que llegaba hasta el centro de Limpio.

Los camiones varados transportan soja y esperaban ingresar a un puerto privado en la zona de Surubi’y para descargar los productos que llevan.

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Uno de los camioneros, quien se identificó como Lucas y manifestó haber llegado desde el departamento de Alto Paraná, dijo a ABC Color haber estado varado sobre la ruta desde la noche de ayer martes.