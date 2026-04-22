Nacionales
22 de abril de 2026 - 08:42

Video: fila de camiones de carga complica el tránsito sobre Ruta PY03 en Limpio

Camiones de carga de soja se encuentran parados a un costado de la Ruta PY03 esperando ingresar a un puerto privado en la zona de Surubi’y. La situación causó una importante congestión en el tránsito de vehículos que se dirigen de Limpio a Mariano Roque Alonso.

Por ABC Color

En la mañana de este miércoles, el tránsito sobre la Ruta PY03 en el límite entre las ciudades de Limpio y Mariano Roque Alonso – en el sentido que se dirige a Mariano y Asunción - estaba ralentizado por una larga fila de camiones de carga que estaban varados esperando ingresar a un puerto privado.

Los camiones parados acaparaban un carril del sentido Mariano-Limpio de la ruta, dejando un solo carril libre para el tránsito. En consecuencia, se produjo una congestión de vehículos de aproximadamente cuatro kilómetros, que llegaba hasta el centro de Limpio.

Escena de tráfico con camiones azules y coches alineados en la carretera bajo un cielo despejado.

Los camiones varados transportan soja y esperaban ingresar a un puerto privado en la zona de Surubi’y para descargar los productos que llevan.

Lea más: Triplicación de la D025: obra vía PTI avanza con poca transparencia y millonario encarecimiento

Uno de los camioneros, quien se identificó como Lucas y manifestó haber llegado desde el departamento de Alto Paraná, dijo a ABC Color haber estado varado sobre la ruta desde la noche de ayer martes.