Concejal denuncia falta de acceso a información sobre millonario ajuste en Caapucú

El concejal municipal de Caapucú Rubén Pedrozo (ANR), atendiendo lo que dispone la Ley Nº 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, solicitó al intendente, Gustavo Penayo Arce (ANR-HC), documentos varios de su gestión contable. Sin embargo, aseguró que se le niega el acceso a la información pública.

Requirió la justificación de los “Ajustes de Débito” por más de G. 3.200 millones, así como el respaldo técnico de un monto específico de G. 3.275.767.597. Además, solicitó información sobre donaciones por G. 265.000.000 provenientes de entidades binacionales.

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Según el edil, la administración municipal se limitó a ofrecer la exhibición de documentos en biblioratos dentro de la institución, lo cual —afirma— no garantiza el acceso pleno a la información ni constituye una rendición de cuentas efectiva, tal como exige la normativa vigente. Asimismo, advirtió sobre la necesidad de acceder a la documentación en formato físico y digital, a fin de realizar un análisis detallado y ejercer adecuadamente su rol de control y fiscalización.

Enviará a la Junta, dice Penayo

Por su parte, el intendente respondió a través de una nota dirigida a la presidenta de la Junta Municipal, Lidia Daniela Téllez (ANR), que los documentos solicitados por el concejal estarán disponibles para su revisión en la sede de la Junta Municipal durante las reuniones de comisión y sesiones ordinarias.

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Agregó que la documentación será llevada por funcionarios de la Municipalidad en los días de sesión de la Junta Municipal, quienes acompañarán el proceso para facilitar las verificaciones y responder a las consultas.

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El concejal Pedrozo dijo que esta modalidad restringe el acceso real a la información y no cumple con los principios de transparencia, por lo que no descarta recurrir a instancias legales, como un recurso de amparo o presentar denuncias ante los organismos de control.