Conflicto en la Junta Municipal de Guajayvi por la sanción ficta del balance del intendente

La Junta Municipal de Guajayvi tiene nueve integrantes, de los cuales cinco son colorados y cuatro liberales. Seis ediles rechazan la sanción ficta del balance del intendente Álvaro Saldívar (Alianza).

Por decisión de la mayoría, están suspendidos por un plazo de 30 días los concejales Rolando Aguayo (ANR) y Orlando Macedo (PLRA), por ser presuntos cómplices del esquema utilizado por el entorno de Saldívar para la aprobación del balance de su gestión. Sin embargo, ambos deslindaron responsabilidad en el caso y anunciaron que accionarán judicialmente en contra de sus colegas.

Según el bloque en mayoría de los concejales, con el procedimiento se estaría intentando legitimar el uso irregular de un millonario monto de dinero correspondiente al presupuesto de 2025. El monto sería de G. 9.000 millones, que se habría malversado.

Los cinco colorados que integran la Junta Municipal son Rodrigo Acosta; Maximino Garcete, precandidato a la intendencia municipal (ANR HC); Raúl Núñez, Rolando Aguayo y Juana Delvalle. Esta última se mantiene fuera del conflicto.

Los liberales son Daniel Aguayo, Hernán Barrios, David Lugo y Orlando Macedo.

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El caso enfrenta a colorados

El presidente de la Junta Municipal es Rodrigo Acosta. Fue nombrado en el cargo en reemplazo de su correligionario Rolando Aguayo, quien fue sacado de la presidencia a raíz del problema suscitado. Aparentemente, Aguayo no sabía de la existencia del balance, pese a que, supuestamente, fue presentado el 5 de enero de este año para su estudio correspondiente.

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Acosta mencionó que no puede ser que un documento tan importante no se haya presentado en el pleno de la Junta Municipal. Fue cajoneado y, con eso, se permitió que el balance tenga la aprobación ficta; la mayoría no tenía acceso a la carpeta fiscal del 2025 del intendente municipal Álvaro Saldívar, indicó.

Refirió que el caso ya fue comunicado a la Contraloría General de la República (CGR) para que se tomen las acciones que corresponden en estos casos, dijo.

“No estoy metido en la presunta confabulación”

El concejal colorado suspendido Rolando Aguayo expresó que no tiene nada que ver en la denuncia de sus colegas. En la fecha en que el documento tuvo mesa de entrada en la Junta Municipal había receso legislativo, por lo que no pudo haber recibido la carpeta, explicó.

Por otro lado, el concejal Orlando Macedo, también suspendido por sus pares, indicó que él tampoco tuvo implicancia en el manejo de los documentos del Ejecutivo comunal, por lo que consideró que sus colegas actuaron sin tener ninguna prueba en su contra.

Papeles fueron presentados en tiempo y forma

El intendente Álvaro Saldívar enfatizó que los papeles del ejercicio fiscal 2025 fueron presentados en tiempo y forma. Si los miembros de la Junta no realizaron su trabajo, no es su responsabilidad, alegó.

Refirió que la carpeta enviada a la Junta Municipal cuenta con los documentos respaldatorios de las obras ejecutadas y de otros gastos realizados. No obstante, dijo que, si hay dudas sobre su administración, él mismo solicitará la presencia de la Contraloría para la verificación del balance correspondiente al 2025, agregó.