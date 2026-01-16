Intendente de Guayaibí denuncia a DNIT por retención injustificada de mandioca

El intendente de Guayaibí, Álvaro Saldívar, denunció que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) retuvo de manera irregular su producción de mandioca durante un procedimiento realizado ayer por la tarde.

Según el jefe comunal, los intervinientes actuaron con prepotencia al exigir documentos que su chofer no tenía en ese momento, ya que la carga aún no había sido completada.

“Yo tenía mi remisión y mi factura en mi camioneta. El chofer me dijo que le iban a pegar los de DNIT y que le querían quitar su teléfono; entonces, no me esperó”, relató.

Interceptó su camión incautado

Saldívar afirmó que no se le permitió completar la carga ni presentar los documentos respaldatorios en el lugar donde se produjo la intervención. Agregó que los agentes le indicaron que debía presentar la documentación en el depósito de Gical, ubicado en Mariano Roque Alonso, adonde sería trasladado el camión.

Ante ello, el jefe comunal decidió interceptar el camión cuando estaba siendo trasladado.

Intendente asegura que la producción es legal

Saldívar sostuvo que la producción incautada es totalmente legal y que desde hace años se dedica al cultivo de productos frutihortícolas.

“Tengo remisión y la factura en regla, solo que no me dejaron terminar la carga, hacer la remisión”, señaló.

Indicó que, tras la discusión, logró finalmente presentar los documentos exigidos y que el conductor pudo continuar el viaje para comercializar la mandioca en el mercado.

Incidente con intervinientes

Sobre el incidente con los intervinientes de DNIT que fue captado en un vídeo, refirió que avisó a su grupo de productores, quienes se acercaron al lugar del procedimiento. Según dijo, tras la llegada de estas personas, los funcionarios se retiraron del sitio.

“Así no pueden continuar con los productores, van a matarlos. Quiero que tengan más compasión; mucha gente está en zozobra por cómo actúan. Si quieren agarrar el contrabando, que vayan a la frontera, donde están operando sin problemas los grandes contrabandistas. Sin embargo, se les está persiguiendo a los pequeños productores”, manifestó.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 de ayer, en la zona de Guayaibí, según precisó Saldívar.

DNIT afirma que no había documentos

Por su parte, el director de Anticontrabando de la DNIT, Hermes Balbuena, explicó que la intervención se realizó tras denuncias de pobladores sobre presunto contrabando de mandioca en la zona.

Relató que en la tarde de ayer visualizaron otro camión en Curuguaty, proveniente de una zona cercana a la frontera, cuyo conductor manifestó no contar con ningún documento respaldatorio. Ante esta situación, se decidió la incautación y el traslado del vehículo hasta el depósito de Gigal.

Durante el traslado del vehículo incautado, los agentes detectaron otros dos camiones realizando trasbordo de mercaderías en la ruta. Refirió que los choferes tampoco contaban con documentación, por lo que se dispuso la incautación.

En ese momento apareció el intendente, quien afirmó ser el propietario de la carga, según reveló Balbuena.

Disturbios y liberación posterior de la carga

El funcionario señaló que no se pudo determinar la trazabilidad del producto en el momento de la intervención y calificó como llamativo el procedimiento, ya que el sitio funcionaría como centro de acopio.

“No podemos determinar la trazabilidad de su producto, aunque él manifestó que era su producto. Ese lugar donde le incautamos, en la ruta, es su centro de acopio y es llamativo el proceder. Entonces, se generó ese disturbio y vino un grupo de personas agresivas a atropellar para que soltemos la carga”, relató.

Balbuena confirmó que, tras una discusión, el intendente presentó la documentación correspondiente, aunque con un llamativo retraso, lo que permitió finalmente la liberación de la mercadería.

“Rogamos a los productores que se inscriban y hagan los trámites para que puedan tener esa documentación que respalde esa tenencia de mercadería y puedan transportarla sin tener inconvenientes en ruta”, expresó.