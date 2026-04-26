Maratón quirúrgica en Itauguá: 47 pacientes salen de la lista de espera en un fin de semana

En un esfuerzo por descomprimir el retraso quirúrgico que afecta al sistema público, el Hospital Nacional de Itauguá se convirtió este fin de semana en el epicentro de una intensa jornada de intervenciones programadas.

La movilización, enmarcada en el plan estratégico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), permitió que un total de 47 ciudadanos, 30 mujeres y 17 hombres, accedieran a procedimientos médicos que aguardaban desde hacía meses.

La jornada se centró en patologías de mediana y baja complejidad, logrando un impacto directo en la calidad de vida de los beneficiarios.

Según el reporte oficial, el grueso de las intervenciones correspondió a cuadros de litiasis vesicular, con 37 cirugías (14 de ellas vía laparoscópica y 23 convencionales). El cronograma se completó con nueve operaciones de hernias inguinales y umbilicales, además de una biopsia de ganglio cervical.

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Uno de los puntos más destacados de esta maratón fue el carácter colaborativo de la misión.

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El equipo médico del HNI contó con el respaldo de especialistas provenientes de los hospitales regionales de Concepción y Villa Hayes, el hospital distrital de Santaní y el hospital general de Barrio Obrero.

Esta sinergia permitió optimizar los recursos humanos y garantizar una atención de alta calificación para los pacientes.