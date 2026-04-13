Pacientes y sindicatos del Hospital Nacional exigen insumos y rechazan la continuidad de la intervención

Pacientes oncológicos y renales, acompañados por representantes sindicales de distintas dependencias del Hospital Nacional de Itauguá, se manifestaron para exigir al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) el abastecimiento de medicamentos, insumos y equipos necesarios para la atención médica, tanto en tratamientos como en diagnósticos.

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Los afectados señalaron que la precariedad en el servicio los convierte en víctimas directas de la falta de recursos, situación que, según denunciaron, intenta ser desviada mediante la intervención de la institución. En ese sentido, cuestionaron que se apunte a funcionarios que, aseguran, cumplen con sus tareas.

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“Lo que se debe cuestionar es la falta constante de medicamentos e insumos, que las máquinas no funcionan, y eso es responsabilidad del Ministerio de Salud, que es el que debe garantizar tanto a los pacientes como a los médicos las condiciones para brindar atención”, expresó María Stella Galeano, paciente oncológica del hospital.

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Galeano, en representación de otros pacientes, también criticó duramente a la titular de la cartera sanitaria, María Teresa Barán.

“Ya no le creemos nada. Esto de la intervención es para meter operadores políticos”, afirmó y manifestó que existe hartazgo de los usuarios del sistema público.

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Mariza Brítez, presidenta de la Asociación de Pacientes Renales, denunció la crítica falta de insumos esenciales para los tratamientos.

“Faltan insumos, por ejemplo, filtros para niños. Hace más de un mes los chicos se están subdializando. Hace más de un mes que el Ministerio de Salud se comprometió con nosotros y no hay nada al respecto”, afirmó.

Advirtió sobre la carencia de medicamentos básicos. “Faltan medicamentos antihipertensivos para los enfermos renales y para todos. Sin embargo, nos trajeron una intervención que, de manera indirecta, nos afecta a nosotros, porque están tocando a los médicos y enfermeros”, cuestionó.

En la misma línea, Shira Bobadilla, secretaria del sindicato del área administrativa, expresó que la intervención carece de fundamentos, ya que, según explicó, la administración ha hecho todos los pedidos de insumos en tiempo y forma, y que todo está documentado.

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A su criterio, la falta de medicamentos responde a una falta de interés por parte de las autoridades sanitarias y no de la organización del Hospital Nacional.

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Tanto pacientes como trabajadores no descartaron que la medida responda a intereses políticos. En ese contexto, advirtieron que el Hospital Nacional “no es una seccional colorada” y aseguraron que no permitirán que se afecte a médicos ni a funcionarios administrativos.

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No obstante, indicaron que no se oponen a una intervención puntual, siempre que se limite al área de Cirugía General, en referencia a una denuncia laboral por presunto maltrato.