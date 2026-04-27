Mbuyapey: Denuncian contaminación por humo de horno de carbón en Costa Pucú

Los vecinos manifestaron su preocupación debido a que la situación se prolonga desde hace años sin que las autoridades intervengan, a pesar de que los reclamos ya fueron presentados ante la Municipalidad. La contaminación ambiental es un problema que piden sea atendido con urgencia.

Una de las afectadas, quien pidió no revelar su nombre, habló en representación de los vecinos y señaló que el problema ya fue comunicado a las autoridades municipales, pero continúa sin solución.

Indicó además que el humo afecta de manera constante la calidad de vida de los pobladores. Señaló que lo que solicitan es que el horno sea trasladado hacia el cerro Morotî, de modo a dar una solución al inconveniente.

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Da fuente de trabajo

Por su parte, el productor de carbón, Aurelio Moreira, explicó que produce aproximadamente 600 kilos de carbón por semana y aseguró que su actividad se realiza lejos del casco poblacional, por lo que —según afirmó— no genera molestias. Además, sostuvo que quienes se quejan “son personas que no tienen nada que hacer”.

Consultado sobre la habilitación correspondiente para la producción de carbón, Moreira dijo que su trabajo es de manera artesanal, realiza la quema cada 10 días, y el proceso dura 48 horas. Después ya queda el enfriado y la carga.

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Alegó que le queda tres quemas más que realizar y es una fuente de trabajo que da a unas tres familias de la comunidad. Dijo que tampoco puede llevar hacia el cerro Morotî, porque eso si es prohibido.

Intentamos obtener la versión del intendente local, Luis Carlos Rojas (ANR), pero no respondió a las llamadas.

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Por su parte, la concejal liberal Viviana Aponte señaló que desconoce el problema, ya que la Junta Municipal no sesiona desde hace 22 días debido a que el presidente del cuerpo legislativo, Carlos Gómez (ANR), no convoca a sesión. Asimismo, indicó que no tiene conocimiento de si ingresó alguna nota por parte de los afectados.

También se intentó contactar al presidente de la Junta Municipal, pero su teléfono celular se encontraba apagado.