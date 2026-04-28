Un nuevo accidente en el tramo Concepción- Vallemí a consecuencia de un enorme bache

Este nuevo accidente se registró ayer a las 16:00 aproximadamente cuando un transeúnte llegó hasta el puesto policial y comunicó a los uniformados que un camión de gran porte había volcado a unos 20 kilómetros más al norte, es decir, hacia Vallemí. Los uniformados llegaron al lugar encontrando el tracto camión al costado de la ruta asfaltada lado oeste en posición lateral derecho y al conductor fuera del rodado, según el informe policial.

Los policías indicaron en su acta de procedimiento que: “ el tracto camión, de la marca IVECO, modelo STRALIS 600S44T, color blanco, año 2018, chapa Nº HEB242, inscrito a nombre de Agro Industrial CALPAR S.A., y acoplado de la marca Oro Verde, modelo Tumba LS72024, tipo semirremolque de 3 ejes, color rojo, año 2024, chapa Nº ATTS002, inscrito a nombre de Altair Transporte Terrestre S.A., ambos resultaron con daños materiales en su estructura”, indica el documento.

El rodado era guiado por Aureliano Díaz Olmedo, de 43 años, quien sufrió lesiones leves en el cuerpo. Relató a los agentes lo ocurrido: “El chofer manifestó que estaba circulando por la ruta PY22, desde la fábrica “CECON” con destino a la ciudad de Villeta, transportando clínker y que al alcanzar el kilómetro 105, otro vehículo de gran porte que circulaba en mismo sentido, realizó repentinamente una maniobra de frenada para esquivar un bache de gran magnitud”, dijo.

El informe policial sigue mencionando lo explicado por Díaz Olmedo: “el mismo a fin de evitar la colisión contra dicho rodado, cayó a otro bache y de cuya consecuencia perdió el control ocasionando el vuelco de su camión, del cual sufrió corte debajo de la oreja y algunos golpes en la pierna lado derecho”, indica el acta de los policías.

La fiscal de Concepción, Carolina Quevedo Lailla, dispuso que el tracto camión siniestrado sea entregado a su conductor y los antecedentes sean remitidos a su unidad fiscal.