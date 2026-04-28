Nacionales
28 de abril de 2026 a la - 10:22

Un nuevo accidente en el tramo Concepción- Vallemí a consecuencia de un enorme bache

Camión volcado en la orilla de una carretera rural con cielo nublado y vegetación densa alrededor.
Un camión volcó en la ruta PY22, en el tramo entre Concepción y Vallemí, a consecuencia de que cayó en un enorme bache.Gentileza

Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde de ayer en el kilómetro 105 de la ruta PY22, tramo Concepción- Vallemí. Según el conductor del camión involucrado, el chofer de un vehículo de gran porte que iba en frente frenó repentinamente para evitar un enorme bache, por ello realizó una maniobra para no chocarlo, pero cayó en otro buraco, perdió el control del rodado y volcó. El chofer tuvo lesiones leves.

Por Aldo Rojas

Este nuevo accidente se registró ayer a las 16:00 aproximadamente cuando un transeúnte llegó hasta el puesto policial y comunicó a los uniformados que un camión de gran porte había volcado a unos 20 kilómetros más al norte, es decir, hacia Vallemí. Los uniformados llegaron al lugar encontrando el tracto camión al costado de la ruta asfaltada lado oeste en posición lateral derecho y al conductor fuera del rodado, según el informe policial.

Los policías indicaron en su acta de procedimiento que: “ el tracto camión, de la marca IVECO, modelo STRALIS 600S44T, color blanco, año 2018, chapa Nº HEB242, inscrito a nombre de Agro Industrial CALPAR S.A., y acoplado de la marca Oro Verde, modelo Tumba LS72024, tipo semirremolque de 3 ejes, color rojo, año 2024, chapa Nº ATTS002, inscrito a nombre de Altair Transporte Terrestre S.A., ambos resultaron con daños materiales en su estructura”, indica el documento.

El rodado era guiado por Aureliano Díaz Olmedo, de 43 años, quien sufrió lesiones leves en el cuerpo. Relató a los agentes lo ocurrido: “El chofer manifestó que estaba circulando por la ruta PY22, desde la fábrica “CECON” con destino a la ciudad de Villeta, transportando clínker y que al alcanzar el kilómetro 105, otro vehículo de gran porte que circulaba en mismo sentido, realizó repentinamente una maniobra de frenada para esquivar un bache de gran magnitud”, dijo.

El informe policial sigue mencionando lo explicado por Díaz Olmedo: “el mismo a fin de evitar la colisión contra dicho rodado, cayó a otro bache y de cuya consecuencia perdió el control ocasionando el vuelco de su camión, del cual sufrió corte debajo de la oreja y algunos golpes en la pierna lado derecho”, indica el acta de los policías.

Agente en camiseta negra y otra persona en camiseta roja observan un camión grande volcado en una carretera rural con cielo nublado.
Los policías llegaron al lugar del accidente y encontraron al conductor fuera de peligro y el camión volcado a un costado de la ruta.

La fiscal de Concepción, Carolina Quevedo Lailla, dispuso que el tracto camión siniestrado sea entregado a su conductor y los antecedentes sean remitidos a su unidad fiscal.