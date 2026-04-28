Vuelco de camión derivó en choque múltiple en Ypacaraí: milagrosamente, solo hubo daños materiales

Según datos preliminares, el accidente se inició con el vuelco de un camión sobre la ruta PY02, en el lado derecho, en dirección a Asunción.

Aproximadamente 30 minutos después, un colectivo de la empresa NASA Golondrina impactó contra los vehículos que permanecían parados en el lugar debido al paso restringido, provocando un choque en cadena.

El siniestro ocasionó la obstrucción parcial de la vía durante algunos minutos, hasta la intervención de agentes de la Patrulla Caminera y la normalización progresiva del tránsito.

Pese a la magnitud del evento, no se reportaron personas heridas y solo se registraron daños materiales en los vehículos involucrados.

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