Becas de posgrado en Japón para paraguayos 2026: Guía Completa de Postulación

El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón (Monbukagakusho o MEXT) lanzó oficialmente su convocatoria de becas para estudiantes de posgrado e investigadores paraguayos que deseen realizar estudios avanzados en universidades japonesas.

El periodo de postulación está fijado entre el miércoles 29 de abril y el viernes 29 de mayo de 2026, con miras a iniciar el programa académico en el año 2027.

Para participar en este proceso de selección, los interesados deben cumplir con criterios específicos de excelencia académica y perfil profesional que citamos a continuación:

Nacionalidad y edad: Nacionalidad paraguaya y tener menos de 35 años al 1 de abril de 2027.

Nivel académico: Graduado universitario con un promedio mínimo de 3,5 en la escala del 1 al 5.

Idiomas: Es indispensable contar con un nivel avanzado de inglés y un conocimiento básico o superior de japonés .

Documentos: Se debe presentar el formulario de inscripción, una propuesta de campo y plan de estudio, copia del título y certificado de estudios universitarios, además de la cédula de identidad y currículum vitae.

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Beneficios del programa de becas de posgrado de Japón

El programa de becas ofrece una cobertura integral diseñada para que el becario se enfoque totalmente en su investigación.

Incluye cobertura financiera del gobierno japonés que cubre los pasajes de ida y vuelta, el alojamiento y estadía, así como todas las cuotas académicas, tanto para la matriculación y como para los exámenes.

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Los becarios deberán costear por su cuenta los gastos adicionales de tasas aeroportuarias, seguros de viaje y el transporte interno dentro de Japón hasta la universidad asignada.

A los postulantes que aprueben todos los procesos de preselección, se les pedirá que contacten directamente con las universidades japonesas de su elección (no más de dos universidades) para obtener su admisión como estudiantes regulares (conducente a título) o una carta de aceptación como estudiante investigador (no conducente a título). Únicamente los postulantes preseleccionados por la Embajada tomarán contacto con las universidades, aclaran.

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Duración de las becas

El periodo de estudio de estudiantes no regulares se divide para los becarios que hayan llegado a Japón en abril, para quienes se contará a partir de abril de 2027 hasta el final de marzo de 2029. Por otra parte, para los becarios que hayan llegado a Japón durante septiembre u octubre, el periodo de la beca se contará a partir de septiembre u octubre de 2027 hasta el final de marzo de 2029.

En ambos casos, los primeros 6 meses de beca constituirán un período de educación preparatoria en lengua japonesa para aquellos que requieran dicha educación.

Para los estudiantes matriculados en maestrías o doctorados, independiente de la fecha de llegada, el periodo de la beca será el periodo considerado necesario para que complete su curso. Se adicionará un periodo de seis meses para aquellos que requieran el curso preparatorio, previo al inicio del curso de posgrado. Explican que este punto es determinado por la universidad que admite al becario.

Aquellos que requieran refuerzo en el idioma contarán con un periodo de educación preparatoria de seis meses en lengua japonesa previo al inicio de sus cursos de posgrado, aclaran.

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Proceso de selección y campos de estudio

Los postulantes pueden elegir campos de estudio que sean factibles de investigar en universidades japonesas. El proceso consta de dos fases:

Preselección: A cargo de la Embajada del Japón, que evaluará la documentación, realizará entrevistas individuales y administrará exámenes de inglés y japonés. Selección final: Una vez preseleccionados, los candidatos contactarán directamente con las universidades japonesas para obtener una carta de aceptación, siendo el Ministerio de Educación del Japón quien tome la decisión final e inapelable.

Se recomienda a los interesados contar con certificados internacionales vigentes como TOEFL, IELTS o JLPT (japonés) para fortalecer su candidatura, siempre que estos no superen los dos años de antigüedad.