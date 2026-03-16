Japón donará US$ 195.000 para Filadelfia y Tomás Romero Pereira

Conforme a datos oficiales, mañana a las 10:00, en la sede de la Embajada japonesa en Asunción, (Edificio Citicenter, Piso 8, Cruz del Chaco y Avda. Mcal. López), el embajador del Japón Katsumi Itagaki, suscribirá los contratos de donación del Gobierno nipón con los representantes de las instituciones beneficiarias, por el monto total de US$ 195.183, equivalente a la suma de G. 1.250 millones, aproximadamente.

De acuerdo a un reporte oficial de la Embajada del Japón, las instituciones beneficiarias y los proyectos que serán ejecutados son los siguientes:

* Municipalidad de Filadelfia – Dpto. de Boquerón.

- Proyecto de construcción de empedrado en el camino de acceso al principal puesto de salud de Filadelfia

- Número estimado de beneficiarios: 25.000 habitantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tomás Romero Pereira, Dpto. de Itapúa.

- Proyecto de construcción de un nuevo Cuartel de los Bomberos Voluntarios del Distrito

- Número estimado de beneficiarios: 39 Voluntarios que prestan servicio en un área de cobertura compuesta por 30.000 habitantes del Distrito de Tomás Romero Pereira (Dpto. de Itapúa) y 16.000 habitantes del Distrito de Tavaí (Dpto. de Caazapá).

Lea más: Donación japonesa: Agencia Espacial construirá sede en San Lorenzo

Proyectos comunitarios

De acuerdo a los datos, el Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable del Gobierno del Japón para Proyectos Comunitarios está orientado a contribuir a la ejecución de proyectos diseñados para atender las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la población.

Para tal efecto, proporciona de manera directa a las instituciones beneficiarias los recursos necesarios para la ejecución de proyectos que impacten directamente en el bienestar comunitario.

Lea más: Japón y Paraguay, en alianza estratégica para impulsar el desarrollo y la innovación

El informe refiere que desde la implementación de este esquema de cooperación del Gobierno del Japón, desde el año 1989 hasta el presente, han sido beneficiadas 435 proyectos, principalmente en las áreas de educación, salud e infraestructura vial por el monto total de US$ 28.092.000, aproximadamente.