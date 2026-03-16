Sociales
16 de marzo de 2026 - 08:34

Embajada de Japón en Paraguay celebró natalicio de su Emperador con una gran recepción

Katsumi Itagaki, embajador de Japón, y Eduardo Higaki, presidente de la Federación de Asociaciones Japonesas.
Katsumi Itagaki, embajador de Japón, y Eduardo Higaki, presidente de la Federación de Asociaciones Japonesas.Pedro Gonzalez

El Centro de Eventos de Paseo La Galería fue escenario de una elegante recepción organizada con motivo del natalicio del Emperador de Japón, Naruhito. La velada reunió a embajadores, referentes del ámbito cultural, empresarios e invitados especiales, quienes compartieron una noche de encuentro, intercambio y camaradería en un ambiente marcado por la diplomacia y la cultura.

Por ABC Color
Alberto Acosta Garbarino, Tatiana Mursa, Eduardo Felippo, Alba Arellano y Gustavo Koo.
Alberto Acosta Garbarino, Tatiana Mursa, Eduardo Felippo, Alba Arellano y Gustavo Koo.
Kimiko Oda, Ana Martini y Kasumi Uchiyamada.
Kimiko Oda, Ana Martini y Kasumi Uchiyamada.
Alicia Hayaschi, Marta Mareco y Yukari Obara.
Alicia Hayaschi, Marta Mareco y Yukari Obara.
Rafael Filizola y José Daniel Nasta.
Rafael Filizola y José Daniel Nasta.
Jeison Granados, embajador de Costa Rica; su esposa, Viviana Campos, y Carlos Giménez.
Jeison Granados, embajador de Costa Rica; su esposa, Viviana Campos, y Carlos Giménez.
Carolina de Castaños y Julio Simón Castaños, embajador de República Dominicana.
Carolina de Castaños y Julio Simón Castaños, embajador de República Dominicana.
Estibaliz Hernández, canciller de España, Adri Amarilla y Javier Parrondo, embajador de España.
Estibaliz Hernández, canciller de España, Adri Amarilla y Javier Parrondo, embajador de España.