Embajada de Japón en Paraguay celebró natalicio de su Emperador con una gran recepción

El Centro de Eventos de Paseo La Galería fue escenario de una elegante recepción organizada con motivo del natalicio del Emperador de Japón, Naruhito. La velada reunió a embajadores, referentes del ámbito cultural, empresarios e invitados especiales, quienes compartieron una noche de encuentro, intercambio y camaradería en un ambiente marcado por la diplomacia y la cultura.