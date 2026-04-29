Nacionales
29 de abril de 2026 a la - 12:42

El drama de los inundados en el Chaco: SEN entrega alimentos y asiste a familias aisladas

Seis trabajadores con chalecos naranjas cargan bultos hacia un helicóptero gris oscuro en un terreno de tierra.
Personal de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) colaboran en la carga de víveres hacia un helicóptero militar en el Chaco.Secretaría de Emergencia Nacional

Cientos de familias están sufriendo el efecto de las inundaciones en el Chaco, donde el aislamiento de las comunidades causa estragos. El Gobierno, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), hace llegar paquetes de alimentos y asistencia médica en lugares donde solo se puede llegar por aire.

Por ABC Color

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) tiene la intención de hacer llegar casi 25.000 kilos de insumos básicos para las familias afectadas por las inundaciones que azotan al Chaco. En ese sentido, el ministro Arsenio Zárate hizo una evaluación general de la asistencia brindada hasta ahora, especialmente en el departamento de Presidente Hayes.

“Empezamos un poco tarde los vuelos en el sector de Río Verde porque hay neblina y un poco de llovizna; no así en General Bruguez, donde está soleado. En el sector de Bruguez vamos a terminar hoy la asistencia, pero se abre un nuevo frente en Esteban Martínez, vamos a asistir también a Esteban Martínez y Río Verde, vamos a continuar mañana”, explicó.

Al existir sectores adonde ya no se puede llegar ni con tractores, el Gobierno dispuso el empleo de aeronaves de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), pero su acción también se ve condicionada por las condiciones del tiempo.

Zárate confirmó que muchos pobladores de comunidades indígenas, entre ellos niños, debieron ser evacuados debido a problemas de salud, específicamente cuadros respiratorios agudos, teniendo en cuenta la humedad persistente en la zona.

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De acuerdo a un informe oficial, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social brindó atención médica a los pobladores, incluyendo la entrega de medicamentos esenciales y, ante la necesidad de atención especializada, se realizó la evacuación aeromédica de seis pacientes que fueron trasladados de manera segura para recibir el tratamiento requerido.

Un hombre en bote ayuda a una mujer cuya vivienda fue tomada por las aguas.
Una mujer de la tercera edad afectada por la inundacion de su vivienda es rescatada para llevarla a lugar mas seguro en Gral. Bruguez.

Aislamiento y hambre

Arsenio Zárate confirmó que en la comunidad Laguna Pato, ubicada en Puerto Pinasco, Presidente Hayes, encontraron 27 familias indígenas que prácticamente ya no tenían qué comer debido a la situación de aislamiento que enfrentan por los caminos cortados por el avance del agua.

“Estos son cauces de agua que cuando llueve mucho, entonces corre por esos lugares y después con el transcurrir del tiempo se seca y es una zona más baja; entonces en esa parte se corta la ruta y es difícil llegar con medio terrestre”, relató.

Ministro pide paciencia al Bajo Chaco

Arsenio Zárate se dirigió especialmente a las comunidades que habitan el Bajo Chaco prometiendo que la asistencia llegará a todos, pero ahora las tareas están centradas en aquellas zonas donde el acceso es más difícil.

“Antes de que termine la primera quincena, vamos a pisar el acelerador para llegar a todos ustedes. Nos detiene un poco ahora el sector de Pinasco y cuando terminen las entregas, continuaremos hacia la zona baja del Chaco”, anunció.

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