El drama de los inundados en el Chaco: SEN entrega alimentos y asiste a familias aisladas

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) tiene la intención de hacer llegar casi 25.000 kilos de insumos básicos para las familias afectadas por las inundaciones que azotan al Chaco. En ese sentido, el ministro Arsenio Zárate hizo una evaluación general de la asistencia brindada hasta ahora, especialmente en el departamento de Presidente Hayes.

“Empezamos un poco tarde los vuelos en el sector de Río Verde porque hay neblina y un poco de llovizna; no así en General Bruguez, donde está soleado. En el sector de Bruguez vamos a terminar hoy la asistencia, pero se abre un nuevo frente en Esteban Martínez, vamos a asistir también a Esteban Martínez y Río Verde, vamos a continuar mañana”, explicó.

Al existir sectores adonde ya no se puede llegar ni con tractores, el Gobierno dispuso el empleo de aeronaves de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), pero su acción también se ve condicionada por las condiciones del tiempo.

Zárate confirmó que muchos pobladores de comunidades indígenas, entre ellos niños, debieron ser evacuados debido a problemas de salud, específicamente cuadros respiratorios agudos, teniendo en cuenta la humedad persistente en la zona.

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De acuerdo a un informe oficial, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social brindó atención médica a los pobladores, incluyendo la entrega de medicamentos esenciales y, ante la necesidad de atención especializada, se realizó la evacuación aeromédica de seis pacientes que fueron trasladados de manera segura para recibir el tratamiento requerido.

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Aislamiento y hambre

Arsenio Zárate confirmó que en la comunidad Laguna Pato, ubicada en Puerto Pinasco, Presidente Hayes, encontraron 27 familias indígenas que prácticamente ya no tenían qué comer debido a la situación de aislamiento que enfrentan por los caminos cortados por el avance del agua.

“Estos son cauces de agua que cuando llueve mucho, entonces corre por esos lugares y después con el transcurrir del tiempo se seca y es una zona más baja; entonces en esa parte se corta la ruta y es difícil llegar con medio terrestre”, relató.

Ministro pide paciencia al Bajo Chaco

Arsenio Zárate se dirigió especialmente a las comunidades que habitan el Bajo Chaco prometiendo que la asistencia llegará a todos, pero ahora las tareas están centradas en aquellas zonas donde el acceso es más difícil.

“Antes de que termine la primera quincena, vamos a pisar el acelerador para llegar a todos ustedes. Nos detiene un poco ahora el sector de Pinasco y cuando terminen las entregas, continuaremos hacia la zona baja del Chaco”, anunció.

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