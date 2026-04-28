Aislamiento y apagones, el abandono estatal golpea con fuerza a Alto Paraguay

De forma diaria se dan apagones que duran algunos minutos, aunque entre el domingo y el lunes, varias comunidades rurales del distrito de Fuerte Olimpo reportaron la falta de energía eléctrica por espacio de más de 12 horas, situación que afecta a los usuarios de esta región chaqueña.

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La queja de las familias en relación a la falta de luz era comprensible, sobre todo atendiendo las altas temperaturas que se registran en esta parte del país, acompañadas de una gran invasión de mosquitos, que hace casi imposible poder estar fuera de la casa, además de la necesidad de poder conservar en las heladeras los productos alimenticios que necesitan ser refrigerados, para no perder la cadena de frío.

Subestación

A finales del 2025 tenía que darse el resultado de la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1817/2024, para conocer el nombre de las empresas adjudicadas para construir la primera subestación en todo el Alto Paraguay, donde no existe este tipo de obra que puede mejorar el servicio a los usuarios de la región.

Sin embargo, lastimosamente este proceso está paralizado, debido a que la Comisión Evaluadora de la Administración de Electricidad recomendó declarar desierta la licitación, debido a que los precios presentados por las empresas superaban hasta un 130% el costo estimado, que es de G. 270.000 millones.

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Ante este dilema, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas había decidido suspender el proceso, y hasta la fecha se desconoce cómo se resolverá la licitación, que dará inicio a esta importante obra energética, a fin de mejorar el pésimo servicio que brinda la ANDE a los usuarios del Alto Paraguay.

Caminos inundados

Desde el pasado 14 de abril no se puede transitar por el camino que llega a la ruta bioceánica, debido a que existe un promedio de 10 kilómetros de zona inundada, tras las torrenciales lluvias, pero por sobre todo debido a la falta de trabajos de levantamiento de terraplén y la no colocación de los sistemas de desagüe.

Esta situación afecta a todas las comunidades de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, lo que produjo la paralización del servicio del transporte público, y la imposibilidad de que los productores puedan sacar sus vacunos hacia los frigoríficos. Tampoco pueden llegar los camiones transportadores de mercaderías.

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Algunos conductores, a bordo de vehículos todo terreno, se aventuran buscando caminos alternativos que les permitan tener una salida hacia otras regiones del país, al tiempo de traer un poco de mercadería para los comercios de la región.

Actualmente, el camino que parte desde Fuerte Olimpo se encuentra transitable gracias a trabajos realizados por una de las empresas adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y aunque no se colocaron los sistemas de desagüe, las reparaciones sirven para permitir el tránsito por dicho tramo de 62 kilómetros y así evitar el aislamiento de poblaciones rurales del distrito.

El hecho de poder utilizar este camino permite a estos pobladores poder ser reabastecidos de mercaderías, a través de las embarcaciones que llegan de forma permanente al puerto de la capital departamental.