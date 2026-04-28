Chaco: 90% de aislados por lluvias son indígenas, según la SEN

Las fuerzas militares y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) llevan a cabo operativos de asistencia y evacuación en comunidades del Chaco que quedaron aisladas a consecuencia de las recientes lluvias en la Región Occidental, donde aún escasean los caminos de todo tiempo.

En conversación con ABC Cardinal este martes, el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, comentó que hasta la fecha han sido asistidas con alimentos o medicamentos unas 3.600 familias –aproximadamente 18.000 personas– en los departamentos de Alto Paraguay y Presidente Hayes, los más afectados por las lluvias.

La asistencia se ha centrado principalmente en comunidades cercanas a las localidades de General Bruguez, José Falcón, Puerto Pinasco, Carmelo Peralta y Toro Pampa.

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El ministro estimó que aproximadamente el 90 por ciento de las personas asistidas son de comunidades indígenas.

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En la localidad de Río Verde, Presidente Hayes, se ha establecido un “puente aéreo” desde el cual se distribuirá asistencia a las comunidades.

Junto a los alimentos y medicamentos fue enviado hoy al Chaco un equipo de médicos del Ministerio de Salud Pública para reforzar a las unidades de salud familiar de las comunidades, realizar consultas y, en caso de ser necesario, gestionar la evacuación de pobladores que requieran asistencia más compleja.

Falta de “conectividad terrestre”

El ministro Zárate señaló que el principal problema logístico en el Chaco es la falta de “conectividad terrestre” debido a la facilidad con que se producen inundaciones debido a que el suelo arcilloso de la Región Occidental no absorbe mucha agua de lluvia.

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Admitió que, si bien se está haciendo un “esfuerzo interesante” para la construcción de más caminos de todo tiempo en la región, lo conseguido hasta ahora es insuficiente.