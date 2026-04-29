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29 de abril de 2026 a la - 12:32

Incendio en Capasa: se reactivan focos de fuego en depósito

Vista aérea de un depósito de Cañas Paraguayas SA, parcialmente destruido, con humo y escombros visibles.
Vista aérea del depósito de Cañas Paraguayas SA, parcialmente destruido, con humo y escombros visibles, tras el incendio registrado anoche.

Pequeños focos de incendio se reactivaron esta mañana en el depósito de Cañas Paraguayas SA (Capasa), siniestrado ayer. Equipos de emergencia señalaron que se deben realizar tareas de remoción de escombros y enfriamiento para evitar que el calor acumulado propague nuevamente las llamas hacia estructuras colindantes.

Por ABC Color

Un importante incendio se registró ayer en el depósito de Cañas Paraguayas SA (Capasa), que posteriormente fue controlado tras intervención de bomberos voluntarios. Esta mañana se registraron pequeños focos de llamas en el sitio.

El director general de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Asunción, Leonardo Paredes, explicó que la aparición de estas nuevas llamas es una consecuencia directa del calor remanente. Según precisó, el material inflamable atrapado bajo las estructuras colapsadas reacciona ante las altas temperaturas del sitio.

“Se hará un trabajo de remoción y de enfriamiento para que no perjudiquen las estructuras que se encuentran alrededor”, dijo en contacto con la 1020 AM.

El desplome del techo dejó atrapados materiales altamente combustibles, como chapas y maderas, que actúan como combustible.

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Edificio dañado por incendio, con humo y llamas visibles en escombros y áreas afectadas de un barrio urbano.
Esta mañana, se reactivaron focos de incendio en Cañas Paraguayas SA, tras el incendio registrado anoche.

Situación bajo control “aparente”

Pese a los focos detectados en las primeras horas de este miércoles, Paredes refirió que, aparentemente, el siniestro está controlado y, por el momento, no existe un riesgo inminente de que el incendio se reactive plenamente en toda la planta.

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Las cuadrillas permanecerán en el lugar realizando el monitoreo correspondiente hasta asegurar la extinción total de cualquier foco residual.