Policiales
21 de abril de 2026 - 07:54

Video: incendio y humareda en zona del Mercado de Abasto

Se registra un incendio de magnitud aparentemente importante en un local ubicado a unas cuadras del Mercado de Abasto, en la ciudad de Asunción. Varias unidades de bomberos trabajan para contener las llamas.

Por ABC Color

En horas de la mañana de este martes se reportó un incendio en un local que funcionaría como un depósito sobre la calle Cacique Caracará, paralela a la avenida Defensores del Chaco, en la ciudad de Asunción.

El siniestro se produce a cuadras del Mercado de Abasto, uno de los mayores centros comerciales del área metropolitana de Asunción.

Varias unidades de bomberos ya están en el sitio o se dirigen al lugar del siniestro para trabajar en contener y sofocar las llamas.

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Las causas del incendio aún se desconocen.