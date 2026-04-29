PJC: madre que abofeteó a su hijo en un colegio perdió la guarda y se expone a imputación

Un hecho de maltrato fue denunciado ante una comisaría de Pedro Juan Caballero. El episodio tuvo como supuesta víctima a un niño de 13 años, quien habría sido agredido por su madre en el patio del colegio público en el que estudia, según informó el comisario Juan Ortiz, jefe de la Comisaría Primera.

¿Cómo se originó el caso?

Según datos de la Policía Nacional, el director del colegio público donde se registró el incidente pidió intervención policial debido a una presunta conducta violenta desplegada por la madre de un estudiante.

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“Dos alumnos se tomaron a los golpes, sus padres fueron convocados por el director; uno de los protagonistas fue retirado de la institución educativa, mientras la madre del otro estudiante involucrado llegó al recinto educativo demostrando una conducta agresiva, agredió verbal y físicamente a su hijo”, según el reporte.

Añade la denuncia que la mujer abofeteó a su hijo como una manera de sancionarlo por haberse involucrado en la pelea. Sin embargo, el caso fue denunciado por el director e intervino la defensora pública Paloma Villanueva.

“Estaba totalmente descontrolada”

La abogada Paloma Villanueva, defensora pública de la niñez y adolescencia de Pedro Juan Caballero, describió la conducta de la madre que supuestamente agredió a su hijo. Dijo que la misma estaba “totalmente descontrolada, nerviosa y amenazaba incluso con estrangular a su hijo”.

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Informó que la primera medida adoptada se trata de quitarle la guarda del niño a la madre y otorgarla provisoriamente a una tía materna, además de comunicar al Ministerio Público.

La fiscala Katia Uemura inició una investigación penal. Fuentes del Ministerio Público indicaron que, si bien el episodio suscitado recientemente no ameritaría una imputación, la situación podría variar si se comprueba que el niño ya sufrió violencia antes de lo ocurrido en el colegio; es decir, en ese caso sí sería imputada.

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Preocupan actos de violencia

La abogada Paloma Villanueva, defensora pública del fuero especializado de niñez, indicó que es preocupante tanto la violencia protagonizada por los niños en escuelas y colegios como la utilizada por muchos padres como un mecanismo para “corregir” a los hijos. Expresó también preocupación por los casos de amenazas de tiroteo en el marco de un reto viral que se dieron en varias instituciones educativas de la zona, así como en otros puntos del país.

“Hay que recordar a la ciudadanía que toda amenaza, aun cuando es broma, constituye un hecho grave; se deben activar los protocolos de seguridad y hacer charlas de forma conjunta entre los responsables de educación, el Ministerio Público y la Policía Nacional”, indicó Villanueva.

Sobre la naturalización de la violencia como método para educar a los hijos, expresó que eso no está permitido y está penado por ley.