Prolongada lluvia deja calle intransitable y vecinos piden la asistencia de las autoridades

Debido a este inconveniente, los vecinos piden la construcción de un canal a cielo abierto de unos 40 metros y la colocación de alcantarillas en una parte de la calle que en estos momentos se encuentra prácticamente intransitable, teniendo en cuenta que la misma no tiene ningún tipo de pavimento, y la convierte en un área de difícil acceso.

Una de las vecinas afectadas, Sandra Cuenca, señaló que en este lugar están asentadas 33 familias y en su mayoría tienen criaturas, por lo que es indispensable contar con una calle en buenas condiciones para que la gente pueda movilizarse sin inconvenientes a cualquier hora del día.

Aseveró que en estos momentos solamente se puede ingresar a esta área a pie, atendiendo a que no hay forma de transitar con ninguna clase de vehículos por la acumulación del barro a consecuencia de la lluvia, principalmente en la parte baja del camino que sirve para salir hacia el casco céntrico de la ciudad, mencionó.

Pedido de asistencia de las instituciones

En otro momento, indicó que los vecinos solicitan la urgente asistencia de las instituciones correspondientes, ya sea de parte de la Gobernación o la Municipalidad. Agregó que sería sumamente oportuno que algunos de estos organismos públicos puedan escuchar el reclamo de la gente que se encuentra en una situación no muy cómoda por el estado en que se encuentra la calle vecinal.

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Comunicación con la Municipalidad y la Gobernación

Por su parte, Hernán Candia, otro de los pobladores del barrio, comentó que el caso ya fue comunicado a la Municipalidad, como también a la Gobernación, donde solicitaron la construcción de dos canales a cielo abierto y la colocación de alcantarillas para que las aguas puedan correr y evitar la acumulación de las mismas sobre la calle, explicó.

Se espera el cese de la lluvia

Al respecto, contactamos con el secretario general de la comuna de Santaní, Ramón Niz, quien informó que la institución municipal ya tiene programado realizar los trabajos necesarios en el lugar, pero que todo depende de las condiciones climáticas para poder ingresar con la maquinaria hasta la zona para las tareas correspondientes, respondió.