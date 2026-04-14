Colonos piden la terminación del arreglo de un camino vecinal al MOPC

Los trabajos de reparación comenzaron hace unos dos meses con maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero fue abandonado sin previo aviso a los lugareños. Aparentemente, la cartera estatal puso en suspenso las tareas para cumplir otros compromisos en la zona de Capiibary y Liberación, que también están padeciendo el mal estado de los caminos rurales.

El mejoramiento del tramo contempla la canalización total de ambos costados de la calle de unos siete kilómetros, con la colocación de alcantarillado y enripiado hasta el empalme con la ruta PY03. Las comunidades más perjudicadas por la falta de terminación de los trabajos son Costa Barrero, Itapeguy, San Isidro, Ciraty, barrio Seminario, San Blas y parte de la colonia Moisés Bertoni.

El colono Basilio Alfonzo, de la compañía Itapeguy, lamentó la situación que sufren. Mmencionó que, luego de las recientes lluvias registradas, muchas familias asentadas en las diversas comunidades se quedaron prácticamente sin forma de trasladarse de un lugar a otro, teniendo en cuenta que no tienen otra vía alternativa para poder movilizarse.

Piden al MOPC terminar los trabajos

“Le pedimos a las autoridades del Ministerio de Obras que envíen las máquinas con sus respectivos operarios para terminar la tarea que empezaron. Así como se encuentra nuestra calle no le sirve a los habitantes que la utilizan, ya sea para salir a la parte urbana de la ciudad de Santaní o para trasladarse hacia las diferentes colonias”, agregó Alfonzo.

Otro vecino de la zona, Vidal Valdez, manifestó que sería oportuno que el Ministerio de Obras y los demás organismos públicos escuchen el reclamo de la gente que está solicitando la terminación del arreglo de la vía que fue abandonada sin dar aviso a los habitantes afectados, refirió.

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El trabajo proseguirá

El jefe del Distrito Nº 2 del Ministerio de Obras Públicas, Ing. Juan Cabral, comunicó que, cuando las máquinas del MOPC están por terminar algunos arreglos de caminos vecinales en los distritos de Capiibary y Liberación. En esas localidades también hay numerosos pedidos de mantenimiento de calles rurales, indicó.