Todos por Gian: Organizan rifa solidaria en Paraguay para costear tratamiento médico

Gian Franco, un pequeño diagnosticado con epilepsia refractaria desde sus primeros meses de vida, necesita la ayuda de la ciudadanía para mejorar su movilidad y calidad de vida.

Su familia inició una campaña solidaria para conseguir fondos a fin de adquirir férulas de carácter urgente, necesarias para contrarrestar una tendinopatía de Aquiles que está deformando los huesos de sus pies.

El pequeño Gian enfrenta una situación de salud sumamente delicada que le impide caminar, hablar y llegó a sufrir hasta 100 convulsiones en un solo día.

Debido a estas complicaciones, el uso de las férulas es vital para su movimiento diario; sin embargo, el costo de las mismas asciende a aproximadamente G. 5.500.000, una cifra difícil de alcanzar para su familia sin apoyo solidario.

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Rifa solidaria “Todos por Gian”

Con el fin de recaudar los fondos necesarios, se ha organizado una rifa solidaria bajo el lema “Tu ayuda, su esperanza”. El sorteo se llevará a cabo el próximo 21 de junio y cada número tiene un costo de tan solo G. 10.000.

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Entre los numerosos premios, algunos son:

Un vale de Unicentro de G. 200.000.

Electrodomésticos como una licuadora, cocina a inducción, estufa y hervidora eléctrica.

Un parlante con Bluetooth y micrófono para karaoke.

Prendas de vestir, perfumes y artículos para el hogar.

Las personas interesadas en adquirir boletos o realizar donaciones directas pueden comunicarse con la madre del niño, Alicia Zárate, al número 0981 826 214.

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También habilitaron canales para transferencias y giros.

Transferencias Bancarias: UENO Bank, Cuenta Nro: 14148718, C.I.: 2.695.474.

Giros Tigo: Al número 0981 826 214.

Cada aporte, por pequeño que sea, representa una oportunidad para que Gian pueda seguir adelante con su tratamiento y logre una mejor condición de vida, aseguran.