Piden ayuda para niño con epilepsia: Gian necesita férulas para mejorar su calidad de vida

Alicia, la mamá de Gian, explica que la epilepsia refractaria diagnosticada a su hijo a muy corta edad, ha derivado en otras complicaciones de salud y en consecuencia, en gastos que a la familia le cuesta mucho afrontar.

Gian no camina, no habla y ha llegado a convulsionar hasta 100 veces en un día, cuenta Alicia, quien nuevamente hace un llamado a las personas que tengan la posibilidad y la voluntad de apoyarlos económicamente para adquirir un insumo que podría contribuir a que el niño pueda moverse mejor.

Se trata de unas férulas que necesita con suma urgencia para contrarrestar una patología llamada “tendinopatía de aquiles”, por la cual se le deforman los huesos de los pies. La madre señala que con el uso de estas férulas la calidad de vida de Gian podría mejorar. Para adquirir este insumo, la familia necesita alrededor de G. 5.500.000.

Las personas que deseen ayudar a Gian Franco pueden comunicarse con su madre, Alicia Zárate al celular 0981 826 214.