Nacionales
12 de marzo de 2026 - 16:21

Piden ayuda para niño con epilepsia: Gian necesita férulas para mejorar su calidad de vida

Gian Franco, niño diagnosticado con epilepsia refractaria
Gian Franco, niño diagnosticado con epilepsia refractariaGentileza

Gian Franco es un niño diagnosticado con epilepsia refractaria a sus pocos meses de vida y su familia a lo largo de los años ha tenido que recurrir a la solidaridad para solventar los gastos derivados de las complicaciones en la salud del pequeño. Esta vez, piden ayuda para adquirir unas férulas que podrían ayudarlo en su movimiento diario y así mejorar su calidad de vida.

Por ABC Color

Alicia, la mamá de Gian, explica que la epilepsia refractaria diagnosticada a su hijo a muy corta edad, ha derivado en otras complicaciones de salud y en consecuencia, en gastos que a la familia le cuesta mucho afrontar.

Gian no camina, no habla y ha llegado a convulsionar hasta 100 veces en un día, cuenta Alicia, quien nuevamente hace un llamado a las personas que tengan la posibilidad y la voluntad de apoyarlos económicamente para adquirir un insumo que podría contribuir a que el niño pueda moverse mejor.

Lea más: Villarrica: madre pide ayuda para que sus mellizas, de 9 años, puedan operarse de adenoides

Gian Franco y sus padres en la redacción de ABC
Gian Franco y sus padres en la redacción de ABC

Se trata de unas férulas que necesita con suma urgencia para contrarrestar una patología llamada “tendinopatía de aquiles”, por la cual se le deforman los huesos de los pies. La madre señala que con el uso de estas férulas la calidad de vida de Gian podría mejorar. Para adquirir este insumo, la familia necesita alrededor de G. 5.500.000.

Lea más: Una silla postural para Gian

Las personas que deseen ayudar a Gian Franco pueden comunicarse con su madre, Alicia Zárate al celular 0981 826 214.