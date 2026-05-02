Ampicilina y Sulbactam: ¿para qué se usa y por qué en Paraguay hay una alerta?

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) emitió la Alerta Sanitaria N.º 06/2026, disponiendo el retiro inmediato del mercado, prohibición de uso y comercialización de un lote específico del antibiótico Ampicilina + Sulbactam 1,5 g, importado por la firma INTERLABO S.R.L.
Debido a su naturaleza inyectable, este fármaco se administra bajo supervisión médica, generalmente en entornos hospitalarios, para asegurar la eliminación de microorganismos sensibles al principio activo.
¿Para qué se usa Ampicilina y Sulbactam?
La combinación de Ampicilina y Sulbactam es un antibiótico de amplio espectro que pertenece a la familia de las penicilinas asociadas con inhibidores de betalactamasas. Mientras que la Ampicilina elimina las bacterias, el Sulbactam protege al antibiótico de las defensas que estas desarrollan.
Se utiliza comúnmente para tratar diversas infecciones causadas por bacterias susceptibles, entre las que destacan:
Infecciones Respiratorias
- Neumonía: especialmente la adquirida en la comunidad que requiere hospitalización
- Sinusitis y otitis media: en casos donde otros tratamientos han fallado o se sospechan bacterias resistentes
- Epiglotitis: inflamación grave de la garganta que puede obstruir las vías respiratorias
Infecciones abdominales y pélvicas
- Peritonitis: infección del revestimiento abdominal
- Apendicitis: cuando hay riesgo de rotura o infección extendida
- Infecciones ginecológicas: como la enfermedad inflamatoria pélvica o infecciones postparto (endometritis)
Infecciones de piel y tejidos blandos
- Celulitis: infección profunda de la piel
- Mordeduras de animales o humanos: debido a que cubre bacterias específicas que suelen encontrarse en la boca
- Infecciones en pie diabético: donde suele haber una mezcla de diferentes tipos de bacterias
Infecciones urinarias y renales
- Pielonefritis: infección que alcanza los riñones
- Cistitis complicada: cuando la infección urinaria es severa o recurrente
Otras aplicaciones
- Meningitis bacteriana: en ciertos protocolos específicos
- Profilaxis quirúrgica: para prevenir infecciones antes de cirugías abdominales o pélvicas
Este medicamento debe ser administrado únicamente bajo prescripción médica, ya que su uso inadecuado puede generar resistencia bacteriana o causar reacciones alérgicas graves, especialmente en personas con antecedentes de sensibilidad a la penicilina.
¿Qué dice la alerta de Dinavisa?
La medida oficializada responde a que el producto no cumple con las especificaciones técnicas de esterilidad. Esta irregularidad fue detectada durante los controles rutinarios del Programa de Fiscalización de Productos realizados por la institución.
Las autoridades instan a la ciudadanía y a los profesionales de la salud a verificar sus suministros y evitar el uso del lote.
Datos del producto afectado
- Nombre comercial: AMPICILINA + SULBACTAM 1,5 G INTERLABO
- Presentación: Polvo para solución inyectable
- Lote: 2409006
- Vencimiento: 09/2027
- Registro Sanitario: 21036-02-EF
- Fabricante: North China Pharmaceutical Co. Ltd. (China)
En caso de presentar reacciones adversas, se debe reportar a través del portal de la institución o al correo farmacovigilancia@dinavisa.gov.py.