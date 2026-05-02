Apagón prolongado dejó sin luz a varias comunidades de Ñeembucú

Un apagón general ocurrido a la medianoche dejó sin energía eléctrica a varias comunidades del departamento de Ñeembucú.

Según informaron desde la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la interrupción se produjo por una falla en la conexión de Ayolas con la estación de Villalbín.

En la ciudad de Pilar, el servicio fue restablecido unos 30 minutos después del corte. Sin embargo, en distritos como Paso de Patria, Mayor Martínez, Itá Corá y otras localidades, el corte se prolongó durante todo el sábado. Hasta el cierre de este articulo seguían sin energía eléctrica.

La prolongada interrupción generó malestar entre los usuarios, quienes cuestionaron la calidad del servicio prestado por la ANDE y señalaron que los problemas de energía se vienen repitiendo desde hace tiempo en el departamento.

Víctor Arrúa, poblador de Mayor Martínez advirtió que, de no normalizarse el suministro en las próximas horas, podrían registrarse importantes pérdidas económicas por la ruptura de la cadena de frío de productos como yogures, lácteos, pollos y carnes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La situación también afecta a pescadores y acopiadores que dependen de la conservación adecuada de sus productos para la comercialización.

Estabilizador de tensión en problemas

El jefe regional de la ANDE, Marcos Troche, informó que el inconveniente se originó en la avería de un equipo estabilizador de tensión.

“Existen tres cuadrillas de funcionarios trabajando en la zona. Estamos reparando un estabilizador de tensión”, explicó.

Desde la institución indicaron que continúan las tareas para restablecer plenamente el servicio en las comunidades afectadas.