Jóvenes organizan colecta de abrigos para asistir a familias vulnerables

“Abriguemos todos juntos San Juan Bautista, Misiones” es un proyecto solidario impulsado por un grupo de jóvenes de la localidad.

La iniciativa surge con motivo de la llegada del invierno, ya que existen sectores vulnerables que necesitan el apoyo de toda la comunidad.

El objetivo es reunir la mayor cantidad posible de abrigos para todas las edades, con el fin de clasificarlos y posteriormente entregarlos a las familias que sufren las bajas temperaturas.

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“Pedimos a la ciudadanía que nos acerque las prendas que ya no utilicen, para poder entregarlas a quienes realmente lo necesitan. Estamos difundiendo la campaña a través de las redes sociales y también visitando hogares”, explicaron los impulsores de la iniciativa.

La actividad comenzó esta semana y se extenderá hasta el 15 de mayo. Posteriormente, se realizará la clasificación de las indumentarias donadas en tres categorías, niños, adolescentes y adultos, para luego distribuirlas entre las personas ya identificadas que más lo requieren.