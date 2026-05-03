“Calvario” en Senadis: padres de niños con epilepsia se prestan remedios por faltante

Un grupo de aproximadamente 150 padres de niños con epilepsia denunció múltiples dificultades para acceder a medicamentos esenciales a través de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis). La situación, según relatan, se arrastra desde hace más de un mes y pone en riesgo la continuidad de los tratamientos.

Leonor Isasi, coordinadora del grupo, cuestionó la burocracia del proceso implementado ante la falta de stock en la farmacia interna. “Te hacen firmar un cheque, te dan un vale para una farmacia y luego tenés que ir a buscarla”, explicó.

Las familias describen una rutina desgastante para conseguir los medicamentos. “Es una lucha constante: tenés que ir para las 07:00 y recién a las 09:00 habilita Administración. Después, a las 11:00, te dan el permiso para comprar en farmacias privadas”, relató Isasi.

La madre lamentó que no exista un trato prioritario para los niños. “No pueden tenernos así, de acá para allá. Son pacientes nuestros niños. No hay prioridad”, expresó.

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Falta de medicamentos y fallas en el sistema

Además de la burocracia, los padres denuncian la falta de medicamentos en la farmacia interna. Desde la institución argumentan que el problema responde a deudas del Estado con proveedores y a inconvenientes derivados de la informatización del sistema.

Según los testimonios, algunos fármacos ni siquiera aparecen en el sistema por supuestos errores informáticos, lo que impide su reposición.

Ante la escasez, las familias han recurrido a medidas extremas. “Entre madres nos prestamos los medicamentos y los devolvemos cuando recibimos de Senadis”, reveló Isasi.

La última entrega de medicamentos se realizó hace más de dos semanas y fue incompleta: solo se entregaron dos de los tres fármacos requeridos.

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Costos elevados y falta de respuesta oficial

Los medicamentos tienen costos que oscilan entre G. 100.000 y G. 1.000.000, montos que muchas familias no pueden cubrir de manera sostenida.

El grupo solicitó una audiencia con la ministra María Teresa Barán, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.