Senadis reconoce demora en turnos ante considerable aumento de usuarios

El secretario general de Senadis, Sebastián Valdovinos, detalló el año pasado hubo 10.000 nuevos usuarios registrados ante la Secretaría, por lo que ahora habría 300.000 personas con discapacidad registradas a nivel país.

Asimismo, explicó que esta cifra “repercute en los servicios” por la alta demanda que se registra a lo largo de los distintos servicios, aunque los principales son los certificados de discapacidad y los de rehabilitación.

“Sentimos desde el punto de vista que no podemos cubrir la atención como deseamos. Hay especialidades que son muy exclusivas en el sentido que no se encuentran en otros servicios porque son profesionales que tuvieron una capacitación especial para atender a personas con discapacidad”, citó.

De igual manera y pese a reconocer que los tiempos de espera pueden ser más largos, Valdovinos aseguró que mediante un “doble esfuerzo” los profesionales esperan atender a todas las personas que requieren de algún servicio. “La atención es garantizada para todos los que acuden”, sostuvo.

