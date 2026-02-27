Nacionales
27 de febrero de 2026 - 17:47

Senadis reconoce demora en turnos ante considerable aumento de usuarios

Sebastián Valdovinos, secretario general de la Senadis.
Sebastián Valdovinos Secretario General de la Senadis.Diego Díaz

Tras la denuncia de familiares de pacientes de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) por la falta o demora excesiva de turnos, desde la institución reconocieron que esta situación se da tras un considerable aumento de usuarios.

Por ABC Color

El secretario general de Senadis, Sebastián Valdovinos, detalló el año pasado hubo 10.000 nuevos usuarios registrados ante la Secretaría, por lo que ahora habría 300.000 personas con discapacidad registradas a nivel país.

Asimismo, explicó que esta cifra “repercute en los servicios” por la alta demanda que se registra a lo largo de los distintos servicios, aunque los principales son los certificados de discapacidad y los de rehabilitación.

“Sentimos desde el punto de vista que no podemos cubrir la atención como deseamos. Hay especialidades que son muy exclusivas en el sentido que no se encuentran en otros servicios porque son profesionales que tuvieron una capacitación especial para atender a personas con discapacidad”, citó.

Imagen ilustrativa: sede de la Senadis.
Imagen ilustrativa: sede de la Senadis.

De igual manera y pese a reconocer que los tiempos de espera pueden ser más largos, Valdovinos aseguró que mediante un “doble esfuerzo” los profesionales esperan atender a todas las personas que requieren de algún servicio. “La atención es garantizada para todos los que acuden”, sostuvo.

Lea más: ANDE busca llegar a un 5% de inclusión en su plantel de funcionarios para el 2026