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03 de mayo de 2026 a la - 14:12

Gral. Resquín: desaparecen dos personas en el río Aguaray

Buzos de la Armada Nacional y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la zona realizan tareas de búsqueda en el río Aguaraymí, tras la desaparición de las dos personas.
Buzos de la Armada Nacional y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la zona realizan tareas de búsqueda en el río Aguaray Guazú tras la desaparición de las dos personas.Sergio Escobar

GRAL. RESQUÍN. Dos personas se encuentran desaparecidas tras el vuelco de una deslizadora en el río Aguaray Guazú durante una pesca con un grupo de amigos. Conforme a los datos recabados por la Policía, en el bote se encontraban unos seis pasajeros que fueron a pescar en el cauce hídrico, como lo hacían habitualmente. En estos momentos, hay un intenso trabajo de búsqueda a cargo de buzos de la Armada Nacional y bomberos voluntarios de la zona.

Por Sergio Escobar Rober

El suceso se habría producido en la noche del viernes en un sector del río Aguaray Guazú, en el municipio de Gral. Resquín, departamento de San Pedro. Los desaparecidos fueron identificados como Porfirio Romero Garcete (31), domiciliado en la calle 28 de Mayo de esa jurisdicción, y Joaquín Burgos Torres (42) del barrio María Auxiliadora de esta ciudad.

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Eugenio Rodas, familiar de uno de los desaparecidos, manifestó que las dos personas se fueron al río para pescar. Formaban parte de un grupo de amigos y vecinos que acostumbra realizar dicha actividad.

Al respecto, comentó que los sobrevivientes del suceso señalaron que se encontraban a bordo de la embarcación, trasladándose hacia un lugar más alejado de la costa del río, cuando de repente el bote volcó y los ocupantes cayeron al profundo canal del Aguaray, de donde solamente cuatro de ellos lograron salir a la orilla y dos fueron arrastrados por la fuerte correntada.

Apoyo de la comunidad

Rodas expresó que desde el momento de la tragedia las familias afectadas están recibiendo el apoyo de toda la población, principalmente en la búsqueda de los ahora desaparecidos.

Sin embargo, aseguró que no estaría mal si alguien más de los pobladores puede cooperar con alguna embarcación para el recorrido correspondiente hacia la zona donde pudieron haber sido arrastradas las dos personas que hasta este momento no fueron localizadas, refirió.