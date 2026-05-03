Gral. Resquín: desaparecen dos personas en el río Aguaray

El suceso se habría producido en la noche del viernes en un sector del río Aguaray Guazú, en el municipio de Gral. Resquín, departamento de San Pedro. Los desaparecidos fueron identificados como Porfirio Romero Garcete (31), domiciliado en la calle 28 de Mayo de esa jurisdicción, y Joaquín Burgos Torres (42) del barrio María Auxiliadora de esta ciudad.

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Eugenio Rodas, familiar de uno de los desaparecidos, manifestó que las dos personas se fueron al río para pescar. Formaban parte de un grupo de amigos y vecinos que acostumbra realizar dicha actividad.

Al respecto, comentó que los sobrevivientes del suceso señalaron que se encontraban a bordo de la embarcación, trasladándose hacia un lugar más alejado de la costa del río, cuando de repente el bote volcó y los ocupantes cayeron al profundo canal del Aguaray, de donde solamente cuatro de ellos lograron salir a la orilla y dos fueron arrastrados por la fuerte correntada.

Apoyo de la comunidad

Rodas expresó que desde el momento de la tragedia las familias afectadas están recibiendo el apoyo de toda la población, principalmente en la búsqueda de los ahora desaparecidos.

Sin embargo, aseguró que no estaría mal si alguien más de los pobladores puede cooperar con alguna embarcación para el recorrido correspondiente hacia la zona donde pudieron haber sido arrastradas las dos personas que hasta este momento no fueron localizadas, refirió.