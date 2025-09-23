Hallan el cuerpo de uno de los desaparecidos en el río Jejuí y continúa la búsqueda

El trágico hecho ocurrió el domingo alrededor de las 19:00, cuando cuatro personas navegaban en una embarcación de pequeño porte, que por causas aún desconocidas volcó en pleno cauce del río Jejuí, que actúa como límite natural entre los distritos de Liberación y General Resquín, en el departamento de San Pedro.

Dos ocupantes lograron salir con vida: Jorge León y una menor de 15 años, ambos domiciliados en la ciudad de Liberación. Los otros dos tripulantes fueron arrastrados por la corriente. Ayer, fue encontrado el cuerpo de Ariel Villagra, mientras que continúa la intensa búsqueda de Araceli Ortiz.

El operativo de rescate es coordinado por personal de la comisaría local, el Ministerio Público de Santa Rosa del Aguaray y la Prefectura Naval, con el apoyo de recursos acuáticos, personal especializado y voluntarios de la comunidad.

Un hecho que enluta a San Pedro

La tragedia causa profundo pesar en la comunidad local, dejando sumidas en el dolor a las familias afectadas, que continúan esperando noticias sobre la joven desaparecida.

Las autoridades reiteran el pedido de extremar las precauciones en actividades sobre el cauce, especialmente al utilizar embarcaciones precarias o sin dispositivos de flotación.

El río Jejuí, aunque atractivo para la pesca y el turismo por su belleza natural, presenta alto riesgo debido a sus fuertes corrientes y obstáculos, por lo que se recomienda evitar la navegación sin condiciones adecuadas de seguridad.