Grupo Azeta defiende la libertad de expresión y respalda actuar del Banco Atlas

A continuación transcribimos el comunicado completo:

<b>Defendemos la libertad de expresión y respaldamos el correcto actuar de Banco Atlas</b>

Con 80 años de trayectoria impulsando el desarrollo económico y social del país, en Grupo Azeta hemos desarrollado una plataforma empresarial que integra múltiples modelos de negocio y promueve el crecimiento del capital humano.

A lo largo de este camino, a través de ABC Color, en el Grupo hemos garantizado el libre ejercicio del periodismo y el derecho a la información veraz sobre los hechos noticiosos de la sociedad paraguaya. El medio es reconocido en nuestro país, en la región y en el mundo entero, por haber mantenido siempre en alto las banderas en defensa de las libertades, la democracia y el Estado de Derecho, así como una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. ABC Color es, desde nuestro país, la principal fuente de referencia de la información periodística para el mundo y de las instituciones más importantes, de amplia trayectoria internacional.

En este contexto, en el Grupo Azeta afirmamos que las injustas acusaciones que vinculan al Banco Atlas con la causa Nicolás Leoz/CONMEBOL tienen como principal objetivo silenciar a ABC Color. Estas injustas acusaciones trascienden el ámbito estrictamente jurídico porque su objetivo es coartar principios democráticos fundamentales como la libertad de prensa.

A lo largo de este periodo de investigación, no se ha revelado conducta impropia ni fuera del marco de la ley por parte de Banco Atlas, así como tampoco han aparecido hechos nuevos ni evidencia sustantiva en su contra. La continuidad de la causa solo se explica como una acción orientada a acallar a ABC Color, generar desgaste y búsqueda de desprestigio de su línea periodística.

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Claramente se trata de una reacción frente a una línea editorial crítica sobre temas de interés público, lo que afecta el ejercicio independiente del periodismo y genera preocupación sobre el uso de herramientas que deberían responder exclusivamente a fines jurídicos.

La historia demuestra que no es la primera vez que sectores vinculados al poder político, haciendo uso indebido y arbitrario del aparato estatal, pretenden amedrentar a ABC Color, pero pueden tener la certeza que nada de esto cambiará las premisas que guían el Grupo Azeta: ¡Fe en la Patria y solo la verdad nos hará libres!

En lo que respecta a Banco Atlas S.A., reiteramos la absoluta corrección de su actuación. Respaldamos plenamente a la entidad y a sus directivos, ratificamos nuestra confianza en el cumplimiento de la normativa y en la integridad de sus procesos, todos ellos revisados y verificados por las autoridades competentes en materia de regulación del sector financiero.

Con más de 12.000 colaboradores, 20 empresas en más de 8 sectores distintos de la actividad económica y una posición entre los principales aportantes al fisco y a la seguridad social del país, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del Paraguay y el respeto a las instituciones.

En el Grupo Azeta continuaremos actuando con responsabilidad, fiel a nuestros principios, dentro del marco de la ley, y con la convicción de que los hechos serán esclarecidos conforme a derecho. Asimismo, nos reservamos el derecho de recurrir a instancias internacionales competentes en materia de resguardo de los derechos ciudadanos e institucionales, así como a la garantía y protección del debido proceso y la supervisión de las actividades financieras globales.

Creemos en el Paraguay y en su gente, y más que nunca renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando en nuestra Patria.