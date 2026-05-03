Puerto Antequera celebra 134 años entre fe, tradición y competencia de peque-peque

La ciudad vive un festejo por partida triple, al coincidir el aniversario fundacional, la fiesta patronal y el aniversario del club General Samaniego. La comunidad participa activamente de las celebraciones.

Las lluvias y el descenso de temperatura obligaron a suspender el festival artístico previsto para la noche del 2 de mayo a orillas del río Paraguay. El evento fue anunciado con acceso libre y con la actuación principal del grupo Alma Guaraní, además de artistas locales y regionales.

Uno de los principales atractivos de la programación es la tradicional carrera de peque-peque, desarrollada este domingo sobre las aguas del río Paraguay. La competencia reúne embarcaciones de madera impulsadas por motores utilizados habitualmente por pescadores de la zona.

Las celebraciones también incluyeron la misa central, procesión de la Santa Cruz, chipa po´o, entre otras actividades religiosas y culturales que mantienen viva la identidad de la comunidad.

Mitos y leyendas

Puerto Antequera, conocida como “La ciudad de mitos y leyendas”, recuerda en esta fecha a Kurusu Chika, figura ligada a una antigua historia popular convertida en símbolo de fe para los pobladores.

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Según la tradición, Francisca, una mujer embarazada, habría sido abandonada a orillas del río Paraguay, donde falleció junto a su hijo. Con el tiempo, pobladores comenzaron a atribuirle milagros y levantaron una cruz en su memoria.

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Cada 3 de mayo, coincidiendo con la conmemoración católica de la Santa Cruz, la comunidad rinde homenaje a Kurusu Chika como protectora espiritual de la ciudad. La devoción se mantiene vigente generación tras generación.

La ciudad

Puerto Antequera, ubicada a unos 15 kilómetros de San Pedro de Ycuamandyyú, capital del departamento de San Pedro, se consolida como uno de los destinos turísticos atractivos del norte del país, combinando historia, cultura y naturaleza. El distrito apuesta al turismo interno y a sus tradiciones.