Nacionales
03 de mayo de 2026 a la - 11:41

Puerto Antequera celebra 134 años entre fe, tradición y competencia de peque-peque

Tradicional procesión por el casco céntrico de la ciudad y por las aguas del río Paraguay
Tradicional procesión por el casco céntrico de la ciudad y por las aguas del río Paraguay.Omar Acosta

SAN PEDRO. El distrito ribereño de Puerto Antequera celebra hoy 3 de mayo sus 134 años de fundación y rinde homenaje a su protectora espiritual, la Santa Cruz, con actividades religiosas, culturales y tradicionales. La jornada culmina con la esperada competencia de peque-peque sobre el río Paraguay.

Por Omar Acosta

La ciudad vive un festejo por partida triple, al coincidir el aniversario fundacional, la fiesta patronal y el aniversario del club General Samaniego. La comunidad participa activamente de las celebraciones.

Las lluvias y el descenso de temperatura obligaron a suspender el festival artístico previsto para la noche del 2 de mayo a orillas del río Paraguay. El evento fue anunciado con acceso libre y con la actuación principal del grupo Alma Guaraní, además de artistas locales y regionales.

Uno de los principales atractivos de la programación es la tradicional carrera de peque-peque, desarrollada este domingo sobre las aguas del río Paraguay. La competencia reúne embarcaciones de madera impulsadas por motores utilizados habitualmente por pescadores de la zona.

Puerto Antequera celebra hoy 3 de mayo sus 134 años de fundación y rinde homenaje a su protectora espiritual, la Santa Cruz, con actividades religiosas, culturales y tradicionales
Puerto Antequera conmemora su fundación rindiendo homenaje a la Santa Cruz mediante un acto religioso.

Las celebraciones también incluyeron la misa central, procesión de la Santa Cruz, chipa po´o, entre otras actividades religiosas y culturales que mantienen viva la identidad de la comunidad.

Mitos y leyendas

Puerto Antequera, conocida como “La ciudad de mitos y leyendas”, recuerda en esta fecha a Kurusu Chika, figura ligada a una antigua historia popular convertida en símbolo de fe para los pobladores.

Según la tradición, Francisca, una mujer embarazada, habría sido abandonada a orillas del río Paraguay, donde falleció junto a su hijo. Con el tiempo, pobladores comenzaron a atribuirle milagros y levantaron una cruz en su memoria.

Puerto Antequera: Semana con lluvias constantes y repunte importante del río Paraguay
Puerto Antequera: Semana con lluvias constantes y repunte importante del río Paraguay

Lea más: La agonía de los edificios coloniales de San Pedro de Ycuamandyyú

Cada 3 de mayo, coincidiendo con la conmemoración católica de la Santa Cruz, la comunidad rinde homenaje a Kurusu Chika como protectora espiritual de la ciudad. La devoción se mantiene vigente generación tras generación.

La ciudad

Puerto Antequera, ubicada a unos 15 kilómetros de San Pedro de Ycuamandyyú, capital del departamento de San Pedro, se consolida como uno de los destinos turísticos atractivos del norte del país, combinando historia, cultura y naturaleza. El distrito apuesta al turismo interno y a sus tradiciones.