La agonía de los edificios coloniales de San Pedro de Ycuamandyyú

La Catedral de San Pedro Apóstol, declarada patrimonio histórico nacional en 2006, se encuentra en serio riesgo de derrumbe ante la falta de intervención estatal. La preocupación crece en la comunidad religiosa y cultural.

El templo franciscano de estilo barroco, construido en el siglo XVII, presenta profundas grietas en paredes de adobe y fisuras en el techo, comprometiendo seriamente su estructura. El deterioro avanza más rápido que las soluciones prometidas.

El sacerdote Juan Carlos Palacios denunció la desidia estatal y recordó que hace años solicitan una intervención urgente, mientras las respuestas oficiales parecen quedarse archivadas entre papeles y discursos. La iglesia ya sufrió un derrumbe parcial en 1962.

Técnicos del MOPC y de la Secretaría Nacional de Cultura visitaron el sitio, recomendaron trabajos urgentes y luego desaparecieron tan rápido como llegaron. La burocracia sigue firme, aunque las paredes no tanto.

Ante el peligro inminente, el párroco anunció que comenzará trabajos de apuntalamiento incluso sin autorización oficial, priorizando evitar una tragedia antes que esperar eternamente sellos y permisos. La urgencia supera al protocolo.

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“Tenemos miedo durante las celebraciones, especialmente cuando llueve o sopla fuerte el viento”, expresó el sacerdote, mientras los fieles asisten a misa entre la fe y el temor al derrumbe. La situación es crítica.

Las paredes de adobe, de gran espesor, presentan fisuras profundas y aumentan el riesgo de colapso parcial o total del histórico edificio. El símbolo espiritual y cultural de San Pedro resiste en condiciones alarmantes.

Aunque en 2014 el MOPC realizó trabajos de restauración en el retablo, hoy la estructura principal vuelve a deteriorarse sin un plan integral de conservación. La restauración parece haber sido apenas un breve respiro.

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La situación de la Casa de la Cultura no es mejor

Autoridades firmaron convenios, anunciaron proyectos y difundieron actos oficiales, pero el edificio continúa clausurado y cayéndose a pedazos. Mucha ceremonia, poca restauración.

La Secretaría Nacional de Cultura llegó en febrero del año pasado, firmó acuerdos con autoridades locales y presentó el programa Tekorenda como el gran inicio de la recuperación patrimonial. La foto oficial sí salió impecable.

Sin embargo, a más de un año de aquellos anuncios, no existen avances concretos y el histórico edificio colonial sigue deteriorándose en pleno centro de San Pedro de Ycuamandyyú. El abandono avanza con notable eficiencia.

El convenio entre Cultura, Gobernación y Municipalidad prometía rehabilitar y reactivar el espacio como centro cultural participativo, pero el proyecto quedó atrapado entre discursos institucionales y la realidad del abandono. La ejecución nunca llegó.

El programa Tekorenda buscaba revalorizar el patrimonio cultural local, aunque por ahora lo único revalorizado parece ser la colección de promesas oficiales. La comunidad sigue esperando obras reales.

En el interior del edificio, antigüedades y piezas históricas se deterioran entre humedad, barro y abandono, afectando gravemente el patrimonio cultural sampedrano. La pérdida cultural es silenciosa pero constante.

Previo a la firma del convenio incluso se realizaron talleres participativos con jóvenes, generando entusiasmo y expectativas en torno a la recuperación del espacio. Las ideas avanzaron más que las obras.

Hoy, la Casa de la Cultura continúa clausurada y con riesgo estructural, reflejando la enorme distancia entre los anuncios gubernamentales y las acciones concretas. La ciudadanía observa cómo el patrimonio se cae mientras las promesas siguen de pie.

El intendente Carlos Quiñónez afirmó que alertó recientemente sobre el deterioro y que desde la Secretaría prometieron acudir para apuntalar la estructura, aunque cuestionó que eso apenas sirve para ganar tiempo. El problema sigue intacto.

“La solución es comenzar la restauración”, insistió el jefe comunal, mientras la histórica Casa de la Cultura permanece atrapada entre el olvido institucional y el peligro de colapso. San Pedro sigue viendo cómo sus reliquias históricas sobreviven en agonía.