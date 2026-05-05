Esto dice la ANDE sobre el incendio en edificio Ahorros Paraguayos

Tras el incendio que se registró en el edificio Ahorros Paraguayos -zona céntrica de Asunción- una comitiva de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se acercó a la zona.

Según detalló la institución, el fuego no afectó la subestación central, ubicada sobre la calle 14 de Mayo entre Gral. Díaz y Víctor Haedo, aledaña al edificio afectado.

Durante declaraciones a la prensa, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, aseguró que la subestática se encuentra con un 25% de demanda, por lo que descartó una sobrecarga como origen del fuego. “Un problema interno”, citó en referencia al edificio.

Por su parte, el ingeniero y director de Distribución, José González recordó que “las instalaciones internas son responsabilidad de los usuarios” y también precisó que existe una ley de instalación eléctrica que debe ser cumplida.

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Funcionario de la ANDE intervino en incendio

Por su parte, el ingeniero César Adorno, jefe de la División de Mantenimiento de Transmisión, relató que él como bombero intervino en un incendio que se registró en el mismo edificio, pero en el 2004.

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En aquella ocasión, dijo que el fuego también se originó en el subsuelo del edificio y como ocurrió esta vez, el humo se propagó rápidamente por las cajas de escaleras y ascensores.

Finalmente, los bomberos confirmaron que el fuego que se registró este martes llegó a ser sofocado y también se procedió al rescate de personas atrapadas.

Asimismo, más de 10 personas fueron trasladadas a centros asistenciales tras haber inhalado humo.

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