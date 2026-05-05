Explosión de cubierta en gomería deja un joven muerto en Itá

La víctima fue identificada como Marcos Antonio Rojas (21), paraguayo, soltero, domiciliado en el barrio Villa Rossana de la ciudad de Itá, quien se encontraba trabajando en una gomería cuando se produjo el estallido.

El reporte policial indica que, según testigos, el joven se encontraba en su gomería intentando realizar el cambio de la rueda del vehículo de gran porte que estaba averiada. Al intentar retirar la cubierta de la llanta, esta explotó y le provocó la muerte de manera casi instantánea.

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De acuerdo con el informe de la Comisaría Central de Arrua’i, los agentes acudieron al lugar tras un aviso recibido a través del sistema de emergencias 911. Al llegar, encontraron al joven tendido en el suelo, gravemente herido a consecuencia del fuerte impacto que recibió.

Tras el llamado de emergencias, acudió al lugar personal de la Unidad de Ruta del Sur, Lic. José Dellio, para intentar trasladar a la víctima al hospital más cercano. Sin embargo, al llegar constató que el joven ya no presentaba signos de vida.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y se convocó a personal de Criminalística para iniciar la investigación del suceso.